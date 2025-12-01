adj.-ebitda-+66%:-Ο-όμιλος-ανεβάζει-πίεση-στον-επιταχυντή

Η ΓΕΚ Τέρνα βαδίζει προς το τέλος του 2025 με νούμερα που δείχνουν έναν όμιλο σε τροχιά κλιμάκωσης, όπου κάθε τομέας προσθέτει σημαντική ώθηση στο συνολικό αποτέλεσμα.

Τα συνολικά έσοδα του 9μήνου 2025 αυξήθηκαν κατά 28,7%, φτάνοντας τα 2,87 δισ. ευρώ, ενώ το adj. EBITDA εκτινάχθηκε στα 463,9 εκατ. ευρώ (+66,2%), με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 16,1% από 12,5%.

Κεντρικός μοχλός ήταν ο τομέας Παραχωρήσεων, που πλέον παράγει το 57% της λειτουργικής κερδοφορίας, με adj. EBITDA 267,3 εκατ. ευρώ (+112%), χάρη στην Αττική Οδό και την άνοδο των κυκλοφοριακών δεδομένων. Ο κατασκευαστικός κλάδος ενισχύθηκε σημαντικά, με έσοδα 1,19 δισ. ευρώ (+34,3%) και ανεκτέλεστο έργων – μαμούθ, που ανέρχεται στα 9,2 δισ. ευρώ, προσφέροντας πολυετή ορατότητα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 106,6 εκατ. ευρώ (+11%), ενώ η χρηματοοικονομική βάση παραμένει στιβαρή: τα διαθέσιμα αγγίζουν τα 1,97 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του ομίλου υποχωρεί στα 3,107 δισ. ευρώ.

Εδώ, στη διαγραμματική ανάλυση, η μετοχή συνεχίζει δίχως στοπ τη συνεχόμενη καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών, σπάζοντας πρόσφατα και το μίνι εμπόδιο των 24,74 ευρώ. Επόμενος στόχος τα 28,80 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

