Airbus: Νέο πρόβλημα στα A320 – Στα πάνελ της ατράκτου

Ο ανεξάρτητος αναλυτής, Ρομπ Μόρις, εκτίμησε ότι η Airbus μπορεί να φτάσει τον στόχο για 800 παραδόσεις, αλλά με κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι οριακά χαμηλότερο.

Nέο, ποιοτικό πρόβλημα που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου δεκάδων αεροσκαφών A320 ανακάλυψε η Airbus που πλήττεται από «φρέσκο»… πονοκέφαλο μετά την οδηγία για επείγουσα αναβάθμιση του λογισμικού με την κατασκευάστρια εταιρεία να τονίζει ότι το περιστατικό έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί». Το εν λόγω ζήτημα προκαλεί μάλιστα καθυστερήσεις σε κάποιες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχουν επηρεαστεί τα αεροσκάφη που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η προέλευση σχετικά με τα «προβλήματα ποιότητας» σε μεταλλικά πάνελ που κατασκεύασε ένας από τους υπεργολάβους της δεν προσδιορίστηκε. Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόβλημα προέκυψε τη στιγμή που η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις για το τρέχον έτος και ενώ βρίσκεται, παράλληλα, αντιμέτωπη με το ζήτημα της ανάκλησης αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω σφάλματος.

Η Airbus «επιθεωρεί επί του παρόντος όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα αεροσκάφη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μόνο ορισμένα θα απαιτήσουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού κολοσσού της αεροναυπηγικής, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα. Νωρίτερα η εταιρεία ανακοίνωσε πως λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή.

Η αναγκαία επέμβαση έγινε στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αεροσκαφών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος την Παρασκευή, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Airbus εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών των υπολοίπων 100 αεροσκαφών ώστε να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επανέλθουν στις πτήσεις.

Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι η κατασκευάστρια εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από ό,τι περίμεναν πολλοί αναλυτές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό που ισχύει μέχρι στιγμής για το τρέχον έτος, σε 657. Η εταιρεία στοχεύει σε «περίπου 820» παραδόσεις για το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ παράδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το ισχύον ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους είναι 138 αεροσκάφη το 2019.

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το εάν η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, που καθορίζουν έσοδα και ταμειακές ροές. Η αναλύτρια της Jefferies, Κλόε Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προέβη στην εκτίμηση για 71 παραδόσεις τον Νοέμβριο, εκτίμησε ότι η απόδοση του μήνα ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη. Ο στόχος παραμένει εφικτός, ωστόσο, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται.