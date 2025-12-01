byd:-«Βουτιά»-στις-πωλήσεις-ηλεκτρικών-οχημάτων-για-3ο-σερί-μήνα

Η BYD παρέδωσε 480.186 οχήματα τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τον τρίτο διαδοχικό μήνα πτώσης σημείωσαν οι πωλήσεις της BYD, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αντιμετωπίζει τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό από ανταγωνίστριες εταιρείες.

Σύμφωνα με το Reuters, η BYD παρέδωσε 480.186 οχήματα τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η πτώση θεωρείται ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι είναι πολύ έντονη. Οι καταναλωτές αναμένεται να σπεύσουν στα εκθεσιακά κέντρα της BYD το τελευταίο τρίμηνο, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αγορές τους πριν από τη λήξη της πλήρους φορολογικής απαλλαγής για τα οχήματα νέας ενέργειας στις 31 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μείωση του μεριδίου αγοράς τόσο στην αγορά μαζικής κατανάλωσης όσο και στα πιο premium τμήματα, ιδίως από την ανανεωμένη γκάμα της Geely Automobile και τα επιτυχημένα μοντέλα της Xiaomi, όπως το YU7.

Οι συνολικές πωλήσεις της BYD πρέπει τώρα να φτάσουν τις 418.000 μονάδες τον Δεκέμβριο για να επιτευχθεί ο αναθεωρημένος στόχος για το σύνολο του έτους, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4,6 εκατομμύρια.

Τα κέρδη έχουν υποχωρήσει δύο συνεχόμενα τρίμηνα, καθώς η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών της Κίνας να περιορίσει την εξάπλωση της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής των επιθετικών εκπτώσεων που έχουν στηρίξει τις πωλήσεις της BYD.

Τα σχέδια επέκτασης της BYD στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια, κυρίως λόγω των αμερικανικών δασμών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.