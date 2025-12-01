cyber-monday:-Ετοιμοι-για-αγορές-14,2-δισ.-οι-Αμερικανοί-καταναλωτές

Στα 14,2 δισεκατομμύρια αναμένεται να φθάσουν οι αγορές για τη Cyber ​​Monday στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση της Adobe Analytics.

Οι Αμερικανοί θα ξοδέψουν 6,3% περισσότερα online σε σχέση με πέρυσι, καθώς η Cyber ​​Monday, παραδοσιακά, θεωρείται η μεγαλύτερη ημέρα για ηλεκτρονικές αγορές στις ΗΠΑ σηματοδοτώντας και το τέλος του καταναλωτικού και εορταστικού τριημέρου που άνοιξε με την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία (της ίδιας εταιρίας) για τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (χρήση chatbox): Εφθασαν επίσης τα 14,2 δισ. την Black Friday σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τον χορό των αγορών μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έσυραν οι ΗΠΑ, με αγορές ύψους τριών δισ. δολαρίων καθώς οι καταναλωτές θέλησαν να αποφύγουν τα γεμάτα καταστήματα την Black Friday και στράφηκαν σε chatbots για να συγκρίνουν τιμές και να εξασφαλίσουν εκπτώσεις.

Γενικότερα, στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές ξόδεψαν διαδικτυακά 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια ποσό ρεκόρ, αυξημένο κατά 9.1% σε σχέση με το 2024 την μεγαλύτερη ημέρα αγορών του έτους σύμφωνα με την Adobe Analytics.

Η επισκεψιμότητα που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη προς τους ιστότοπους λιανικής στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε κατά 805% σε σχέση με πέρυσι, ανέφερε η Adobe, όταν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Sparky της Walmart ή το Rufus της Amazon δεν είχαν ακόμη κυκλοφορήσει.

«Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για να φτάσουν πιο γρήγορα σε αυτό που χρειάζονται. Η διαδικασία επιλογής δώρων μπορεί να είναι αγχωτική και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κάνουν τη διαδικασία ανακάλυψης να φαίνεται πιο γρήγορη και πιο καθοδηγούμενη» αναφέρει η Σούζι Νταβιντκχάνιαν αναλύτρια της eMarketer.

Η εορταστική περίοδος αγορών στις ΗΠΑ έρχεται εν μέσω περιορισμένων προϋπολογισμών, ανεργίας που πλησιάζει σε υψηλό τεσσάρων ετών, καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλό επτά μηνών και ετικετών τιμών που κάνουν τους καταναλωτές να μετρούν κάθε δολάριο.