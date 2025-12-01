ft:-Η-στρατηγική-Πιερρακάκη-για-το-eurogroup

Ο Πιερρακάκης εμφανίζεται ως το τεχνολογικά καταρτισμένο πρόσωπο που ενσαρκώνει την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Αναφορά στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη κάνει το σημερινό newsletter των Financial Times, με αφορμή την επίσημη υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Ο Πιερρακάκης εμφανίζεται ως το τεχνολογικά καταρτισμένο πρόσωπο που ενσαρκώνει την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Όπως αναφέρουν οι FT, δέκα χρόνια μετά την περίοδο που η χώρα θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης, τώρα διεκδικεί έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής του ευρώ. Η στρατηγική του στηρίζεται τόσο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και στο προσωπικό του προφίλ ως μεταρρυθμιστή και τεχνοκράτη.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Πιερρακάκης ηγήθηκε ενός εκτεταμένου μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, αντικαθιστώντας ουρές και σφραγίδες με ψηφιακές υπηρεσίες που συνδυάζουν ταχύτητα και ευκολία. Θέλει να μεταφέρει την εμπειρία αυτή και στις διαδικασίες του Eurogroup, με στόχο μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη Ευρωζώνη απέναντι στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, της τεχνολογικής επιτάχυνσης και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η ατζέντα του περιλαμβάνει την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την προώθηση των διασυνοριακών επενδύσεων και τη διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζει τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Παράλληλα, προβάλλει την πρόοδο της Ελλάδας: ισχυρότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, μείωση της ανεργίας και προοπτική να πέσει το χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2030. Αυτή η πορεία, όπως επισημαίνει, δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν στρατηγική, πειθαρχία και εφαρμογή πολιτικών συνδυάζονται αποτελεσματικά.

Η εκλογή του προέδρου του Eurogroup θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου και ο Πιερρακάκης καλείται να πείσει όχι μόνο τους ομολόγους του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και τους υπουργούς Οικονομικών των μεγαλύτερων χωρών της ζώνης του ευρώ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η νίκη του θα έχει επίσης επιπτώσεις στην αναδιάταξη των κορυφαίων θέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το 2027.