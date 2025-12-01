GAV 679 εκατ., Net LTV 20% – ανάπτυξη με καθαρή βάση

Η Noval Property διαμορφώνει πλέον ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αφηγήματα ισχυρής ανάπτυξης στον κλάδο των mid-cap εταιρειών της αγοράς, συνδυάζοντας ποιοτικά ακίνητα, αυξανόμενα έσοδα και ξεκάθαρη στρατηγική στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Με συνολική αξία ενεργητικού (GAV) στα 679 εκατ. ευρώ και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) στα 533 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2025, η Noval εμφανίζει ταχύ ρυθμό ανάπτυξης με χαμηλή μόχλευση και δείκτη καθαρού δανεισμού προς αξία (Net LTV) στο 20,4%. Το σημαντικότερο, όμως, βρίσκεται στη φύση της ανάπτυξης, καθώς πάνω από 60% των επενδυτικών ακινήτων είναι ήδη “sustainable assets”, με WAULT 10,5 έτη, πληρότητα 97,8% και διψήφια αύξηση ενοικίων.

Το “νέο κεφάλαιο” της Noval γράφεται στον άξονα Μαρούσι – Κηφισίας – Μετς, όπου πράσινα γραφεία και μικτές χρήσεις ανεβάζουν επίπεδο στο χαρτοφυλάκιο, δημιουργώντας ένα δίκτυο ακινήτων που αναβαθμίζει την αξία της εταιρείας έργο με το έργο.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή της Noval, υπό την πίεση του ανοδικού στροφέα “S”, ετοιμάζεται να διασπάσει ανοδικά τα υψηλά στα 2,82 ευρώ και να κινηθεί προς το κατώφλι των 3,10 με 3 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

