refining-power:-Εκτόξευση-ebitda,-νέα-υψηλά-στη-μετοχή

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 βρήκε τη Motor Oil σε υψηλές στροφές, με το περιβάλλον διύλισης να λειτουργεί ως επιταχυντής σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Το adj. EBITDA εκτινάχθηκε στα 390 εκατ. ευρώ (+97%), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 299 εκατ. ευρώ (+162%). Στο 9μηνο η Motor Oil ενίσχυσε εντυπωσιακά τη χρηματοοικονομική βάση της, καθώς τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ από 2,76 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, καταγράφοντας αύξηση άνω των 440 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις εννέα μήνες.

Επίσης την ίδια περίοδο το adj. EBITDA ανήλθε σε 843 εκατ. ευρώ (+2,7%) και τα καθαρά κέρδη σε 512 εκατ. ευρώ (+11,1%). Παρά, τώρα, το capex των 462 εκατ. ευρώ, τους φόρους των 323 εκατ. ευρώ και το μέρισμα των 156 εκατ. ευρώ, οι ελεύθερες ροές έγιναν θετικές στα 30 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται στα 1,89 δισ. ευρώ.

Με καθαρό refining margin 13,8 δολάρια/βαρέλι, άνοδο 14% στους συνολικούς όγκους και βελτιωμένο outlook, η Motor Oil φαίνεται να οδεύει προς 1,2 δισ. ευρώ EBITDA και περίπου 650 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για το 2025.

Διαγραμματικά, η μετοχή έχει διαλύσει την προηγούμενη αντίσταση στα 28,56 ευρώ, γράφοντας νέα ιστορικά υψηλά στα 29,10 ευρώ. Επόμενος στόχος είναι το πέρασμα πάνω από τα 30 ευρώ, με κατεύθυνση προς τα 32 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

December 1, 2025