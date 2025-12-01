SIPRI: Θησαυρίζει η βιομηχανία όπλων: Νέο ρεκόρ πωλήσεων – Θεαματική αύξηση για την Τσεχία

Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάσσονται το 2024 οι πωλήσεις των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστριών όπλων παγκοσμίως, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύρραξη στη Γάζα και η αναβίωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό περιβάλλον ζήτησης.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του SIPRI, οι συνολικές πωλήσεις φθάνουν τα 679 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 5,9% σε ετήσια βάση, παρά τα σοβαρά προβλήματα παραγωγής και εφοδιασμού που συνεχίζουν να καθυστερούν παραδόσεις.

Ευρωπαϊκή «έκρηξη» ζήτησης

Η αύξηση του τζίρου προέρχεται κυρίως από την Ευρώπη — τη μόνη περιοχή όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μεταφραστεί σε άμεσες και εκτεταμένες παραγγελίες.

Η Ζαντ Γκιμπερτό Ρικάρ του SIPRI επισημαίνει ότι η άνοδος συνδέεται με την «αίσθηση απειλής από τη Ρωσία», αλλά και με την ανάγκη των κρατών να αναπληρώσουν αποθέματα που διοχέτευσαν στο Κίεβο.

Παράλληλα, εξελίσσονται μεγάλα προγράμματα εκσυγχρονισμού, τα οποία αποτελούν νέα πηγή διαρκούς ζήτησης.

Ηγεμονία ΗΠΑ αλλά με βαριές καθυστερήσεις

Οι 39 αμερικανικές εταιρείες της λίστας εξακολουθούν να κυριαρχούν, συγκεντρώνοντας 334 δισ. δολάρια σε πωλήσεις – περίπου το μισό των παγκόσμιων εσόδων.

Οι Lockheed Martin, RTX και Northrop Grumman παραμένουν οι μεγαλύτερες παγκοσμίως.

Ωστόσο, τα προβλήματα είναι σημαντικά:

Υπερβάσεις προϋπολογισμών και «κολλημένα» προγράμματα, όπως το F-35 και τα υποβρύχια Columbia, επιβραδύνουν την παραγωγική ικανότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ισχυρή ευρωπαϊκή άνοδος – Πρωταγωνίστρια η Τσεχία

Οι 26 ευρωπαϊκές εταιρείες της κατάταξης καταγράφουν συνολικό άλμα 13%, στα 151 δισ. δολάρια.

Ξεχωρίζει η θεαματική άνοδος της τσεχικής Czechoslovak Group, η οποία ωφελήθηκε από την πρωτοβουλία της Πράγας για μαζική προμήθεια οβίδων στην Ουκρανία:

ο τζίρος της εκτοξεύθηκε κατά 193%, η μεγαλύτερη αύξηση της λίστας.

Παρά την ισχυρή ζήτηση, οι ευρωπαϊκές εταιρείες παλεύουν με σοβαρές ελλείψεις πρώτων υλών, κυρίως μετά τη διακοπή της προμήθειας τιτανίου από τη Ρωσία και τους κινεζικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες.

Η αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων έχει ανεβάσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη κολοσσών όπως η Thales, η Airbus και η Rheinmetall.

Ρωσία: Άνοδος εσόδων παρά τις κυρώσεις

Οι δύο ρωσικοί όμιλοι της λίστας, η Rostec και η United Shipbuilding Corporation, εμφανίζουν αύξηση εσόδων 23%, στα 31,2 δισ. δολάρια.

Παρά την έλλειψη κρίσιμων εξαρτημάτων λόγω κυρώσεων, η εσωτερική ζήτηση απορροφά τη μείωση των εξαγωγών.

Ωστόσο, η έκθεση SIPRI υπογραμμίζει ότι η ρωσική βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, που δυσκολεύει την επίτευξη των ρυθμών παραγωγής που απαιτούν οι στρατιωτικοί στόχοι στη σύγκρουση με την Ουκρανία.

Ασία–Ωκεανία: Μεικτή εικόνα, πίεση στην Κίνα

Η Ασία και η Ωκεανία είναι η μοναδική περιοχή όπου ο συνολικός τζίρος μειώνεται οριακά (–1,2%, στα 130 δισ. δολάρια).

Η Κίνα καταγράφει πτώση λόγω σκανδάλων διαφθοράς στις προμήθειες όπλων, που οδήγησαν στην ακύρωση μεγάλων συμβάσεων.

Αντίθετα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα ωφελούνται έντονα από την ευρωπαϊκή ζήτηση και αυξάνουν σημαντικά τις πωλήσεις τους.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ παραμένει περιζήτητο

Εννέα εταιρείες της Μέσης Ανατολής περιλαμβάνονται στη λίστα, με συνολικά έσοδα 31 δισ. δολάρια.

Οι τρεις ισραηλινές εταιρείες συγκεντρώνουν πάνω από το μισό, φθάνοντας τα 16,2 δισ. δολάρια (+16%).

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, η ζήτηση για ισραηλινά οπλικά συστήματα παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με το SIPRI.

- – ΜΠΕ