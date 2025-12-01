Wall: Στα κόκκινα το ταμπλό στην έναρξη του Δεκέμβρη – Άλμα για πετρέλαιο, χρυσό

Οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των κρυπτονομισμάτων, καθώς η μεταβλητότητα συνεχίστηκε με την έναρξη του Δεκεμβρίου.

Ο δείκτης S&P 500 έχασε 0,53%, κλείνοντας στις 6.812,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,38% στις 23.275,92 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 427,09 μονάδες ή 0,9%, κλείνοντας στις 47.289,33 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έσπασαν πενθήμερα σερί κερδών.

Το Bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, κατέγραψε πτώση περίπου 6% και διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 86.000 δολάρια, ασκώντας πίεση στη χρηματιστηριακή αγορά. Ήταν η χειρότερη ημέρα του bitcoin από τον Μάρτιο. Στο τέλος του προηγούμενου μήνα, το ψηφιακό νόμισμα είχε υποχωρήσει κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και από τότε δυσκολεύεται να παραμείνει πάνω από αυτό το επίπεδο. Μετοχές σχετικές με τα κρυπτονομίσματα, όπως οι Coinbase και Strategy, κατέγραψαν πτώση τη Δευτέρα.

Στον τεχνολογικό κλάδο, οι Broadcom και Super Micro Computer έχασαν πάνω από 4% και 1%, αντίστοιχα, υποδηλώνοντας ρευστοποιήσεις σε ορισμένες μετοχές της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, οι μετοχές της Synopsys εκτοξεύτηκαν μετά την ανακοίνωση επένδυσης της Nvidia στην εταιρεία. Οι μετοχές της Nvidia, του αγαπημένου της Wall Street και του Main Street στον χώρο της AI, ενισχύθηκαν πάνω από 1%.

Εκτός τεχνολογικού τομέα, οι λιανέμποροι όπως η Ulta και η Walmart σημείωσαν άνοδο καθώς η εορταστική περίοδος αγορών ξεκίνησε δυναμικά. Το State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) αντέδρασε θετικά στη γενική πτώση της αγοράς, φέρνοντας το πενθήμερο κέρδος του πάνω από 6%.

Η Wall Street προερχόταν από μια ισχυρή εβδομάδα: ο Dow και ο S&P 500 αυξήθηκαν πάνω από 3%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κοντά στο 5%.

Ωστόσο, η αγορά ήταν ασταθής και ο Νοέμβριος δεν κύλησε ομαλά. Ο S&P 500 και ο Dow έκλεισαν ελαφρά πάνω από τα επίπεδα έναρξης του μήνα, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 1,5%, διακόπτοντας ένα σερί επτά μηνών ανόδου. Σε κάποιο σημείο του Νοεμβρίου, ο Nasdaq είχε υποχωρήσει σχεδόν 8% από το κλείσιμο του Οκτωβρίου λόγω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις μετοχών AI.

Η εποχικότητα όμως ευνοεί τη Wall Street με την έναρξη του Δεκεμβρίου. Ο S&P 500 εμφανίζει μέση άνοδο πάνω από 1% τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τον τον τρίτο καλύτερο μήνα για τον δείκτη από το 1950, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

«Οι μετοχές περνούν από μια περίοδο προσαρμογής», δήλωσε ο Robert Schein, διευθυντής επενδύσεων στην Blanke Schein Wealth Management. «Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα θεμελιώδη για τις μετοχές παραμένουν ισχυρά, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής πιθανότητας η Federal Reserve να μειώσει ξανά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα».

Πετρέλαιο: Ουκρανικό και OPEC+ το «έσπρωξαν» άνω του 1%

Σημαντικά αυξημένες άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, τη Δευτέρα, μετά τις επιθέσεις με drones από την Ουκρανία, το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και την απόφαση του ΟΠΕΚ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής κατά το α’ τρίμηνο του 2026.

Το Brent έκλεισε στα 63,17 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 79 σεντς ή 1,27%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 59,32 δολάρια το βαρέλι, κερδίζοντας 77 σεντς ή 1,32%.

Σε υψηλό έξι εβδομάδων ο χρυσός

Υψηλό έξι εβδομάδων κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού, τη Δευτέρα, υποστηριζόμενες από τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την πτώση του δολαρίου, ενώ το ασήμι έφτασε σε ιστορικό υψηλό ενόψει των σημαντικών οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,43% στα 4.273,20 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου. Τα futures του χρυσού για παράδοση τον Φεβρουάριο έκλεισαν 0,5% υψηλότερα στα 4.274,80 δολάρια.