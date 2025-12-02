Ένας πόλεμος χωρίς τέλος και μια Ευρώπη χωρίς φωνή: Ο εφιάλτης που πλησιάζει…

Όπως κι αν εξελιχθεί η τελευταία προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη φοβάται το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας — αργά ή γρήγορα — που δεν θα τιμωρεί ούτε θα αποδυναμώνει τη Ρωσία όπως θα ήθελαν οι ευρωπαίοι ηγέτες, θέτοντας έτσι σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια της ηπείρου.

Είναι μάλιστα πιθανό η Ευρώπη να αναγκαστεί να αποδεχθεί μια ενισχυμένη οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον, τον παραδοσιακό προστάτη της στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και τη Μόσχα, την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις — όπως και το ίδιο το ΝΑΤΟ — θεωρούν ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Παρότι οι Ουκρανοί και άλλοι Ευρωπαίοι κατάφεραν να αποτρέψουν κάποια σημεία από το 28-σημείο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων, το οποίο θεωρήθηκε έντονα φιλορωσικό, οποιαδήποτε τελική συμφωνία εξακολουθεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ήπειρο.

Ωστόσο, η ικανότητα της Ευρώπης να επηρεάσει μια τέτοια συμφωνία είναι περιορισμένη, κυρίως επειδή δεν διαθέτει την «σκληρή ισχύ» για να επιβάλει όρους. Δεν είχε καμία παρουσία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα το περασμένο Σαββατοκύριακο, και θα παρακολουθήσει από απόσταση όταν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

«Έχω την εντύπωση ότι σταδιακά κυριαρχεί η επίγνωση πως κάποια στιγμή θα υπάρξει μια άσχημη συμφωνία», είπε ο Λουκ βαν Μίντελααρ, διευθυντής του Brussels Institute for Geopolitics. «Ο Τραμπ θέλει καθαρά μια συμφωνία. Αυτό που τους κάνει να αισθάνονται άβολα τους Ευρωπαίους… είναι πως τη θέλει στη λογική των μεγάλων δυνάμεων: ‘Είμαστε οι ΗΠΑ, είναι η Ρωσία, είμαστε μεγάλες δυνάμεις’.»

Οι αμερικανικές διαβεβαιώσεις και οι ευρωπαϊκοί φόβοι

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση. Οι ευρωπαϊκοί διπλωματικοί κύκλοι όμως δεν δείχνουν να καθησυχάζονται. Εκτιμούν ότι σχεδόν κάθε πτυχή μιας τέτοιας συμφωνίας θα επηρεάσει άμεσα την Ευρώπη — από πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις έως την οικονομική συνεργασία ΗΠΑ–Ρωσίας.

Το νέο αυτό αμερικανικό άνοιγμα έχει αναζωπυρώσει και τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, από τη «πυρηνική ομπρέλα» μέχρι τις χιλιάδες στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην ήπειρο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε πρόσφατα ότι οι Ευρωπαίοι «δεν ξέρουν πλέον σε ποιες συμμαχίες μπορούν να βασιστούν στο μέλλον».

Παρά την κριτική του στο ΝΑΤΟ στο παρελθόν, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στο Άρθρο 5 τον Ιούνιο, ζητώντας όμως ως αντάλλαγμα την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Ωστόσο, η πρόθεση του Ρούμπιο να μην παραστεί στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα εντείνει την ευρωπαϊκή νευρικότητα, ιδίως λόγω των φόβων ότι επόμενο θύμα της Μόσχας μπορεί να είναι ένα ανατολικό κράτος–μέλος.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας μάς λένε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με το ΝΑΤΟ — το αργότερο έως το 2029», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεπουλ.

Ο φόβος των εδαφικών παραχωρήσεων

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν βλέπουν καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν θέλει πραγματικά να τερματίσει την εισβολή του. Όμως αν το κάνει, φοβούνται ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα αποτελέσει πρόσκληση για νέες επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας στο μέλλον.

Κι όμως, φαίνεται πλέον πιθανό ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα επιτρέψει στη Μόσχα να κρατήσει τουλάχιστον τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, είτε αναγνωριστούν επίσημα νέα σύνορα είτε όχι. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει απορρίψει ρητά τις ρωσικές αξιώσεις για το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να την κατακτήσει έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Επιπλέον, ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι βλέπουν «τεράστιες ευκαιρίες» για οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία όταν παύσουν οι εχθροπραξίες. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι το σπάσιμο της απομόνωσης της Ρωσίας από τη δυτική οικονομία θα αποφέρει στη Μόσχα δισεκατομμύρια, επιτρέποντάς της να ανασυγκροτήσει τον στρατό της.

«Αν ο ρωσικός στρατός παραμένει μεγάλος και ο προϋπολογισμός του τόσο υψηλός, θα θελήσουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η Ευρώπη χωρίς πραγματική επιρροή

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει παράσχει περίπου 180 δισ. ευρώ βοήθειας στην Ουκρανία από το 2022, οι ευρωπαίοι ηγέτες δυσκολεύονται να ασκήσουν πραγματική επιρροή στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Ένα από τα ελάχιστα μοχλάκια πίεσης που διαθέτουν είναι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες αδυνατούν να συμφωνήσουν ακόμη και στη χρήση τους για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τον πόλεμο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Για να δείξουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε «σκληρή ισχύ», μια «συμμαχία των προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει μια «δύναμη διασφάλισης» ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει ήδη απορρίψει την ιδέα. Αλλά ακόμα κι αν αναπτυχθεί, θα είναι περιορισμένης κλίμακας και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αμερικανική υποστήριξη.

«Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τώρα το τίμημα επειδή δεν επένδυσαν σε στρατιωτικές δυνατότητες τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε η Κλαούντια Μέιτζορ από το German Marshall Fund. «Οι Ευρωπαίοι δεν βρίσκονται στο τραπέζι. Γιατί, όπως είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, δεν έχουν τα χαρτιά».

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Η Ευρώπη μοιάζει παγιδευμένη ανάμεσα σε μια Ρωσία που δεν δείχνει καμία διάθεση υποχώρησης και σε μια Αμερική που αναζητά συμφωνία με όρους μεγάλων δυνάμεων, αγνοώντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες. Οι αμυντικές ελλείψεις των Ευρωπαίων, η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής και ο διαρκής φόβος νέας ρωσικής επιθετικότητας συνθέτουν ένα σκηνικό στο οποίο καμία πλευρά δεν εμφανίζεται ικανή να επιβάλει σταθερή λύση.

Και όσο αυτή η πραγματικότητα διατηρείται, το δυσάρεστο αλλά ειλικρινές συμπέρασμα είναι ένα: ο πόλεμος δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Και όταν λήξει, είναι πιθανό να αφήσει πίσω του μια ακόμη πιο επικίνδυνη Ευρώπη.