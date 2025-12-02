Αιτήσεις-για-ελέγχους-στα-επενδυτικά-σχέδια-του-Αναπτυξιακού-Νόμου-4887/2022

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, στα καθεστώτα της Μεταποίησης Α’ και Β’ Κύκλου, του Τουρισμού Α’ και Β’ Κύκλου, της Αγροδιατροφής και της Γενικής Επιχειρηματικότητας 360°, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αίτημα ελέγχου.
