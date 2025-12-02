Αποχωρεί ο επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Apple – Ποιος τον διαδέχεται

Ο Τζον Τζανντρέα, ο οποίος κατείχε τη θέση από τότε που εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018, θα αντικατασταθεί από τον Αμάρ Σουμπραμάνια

Αποχωρεί ο επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple, στο πιο ξεκάθαρο βήμα αναδιάρθρωσης που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην ΑΙ της κατασκευάστριας iPhone.

Ο Τζον Τζανντρέα, ο οποίος κατείχε τη θέση από τότε που εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018, θα αντικατασταθεί από τον Αμάρ Σουμπραμάνια, έναν ερευνητή Τεχνητής Νοημοσύνης που εργάστηκε πρόσφατα για τη Microsoft και προηγουμένως ήταν μέλος της μονάδας DeepMind AI της Google.

Ο Τζανντρέα ήταν senior vice president με απευθείας συνομιλίες με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ και θα συνεχίσει να υπηρετεί ως σύμβουλος μέχρι τη συνταξιοδότησή του την επόμενη άνοιξη.

Η αλλαγή έρχεται καθώς οι ειδικοί φέτος προειδοποίησαν ότι η Apple έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της στην τεχνητή νοημοσύνη, έναν τεχνολογικό τομέα που έχει αναζωογονηθεί από τότε που η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT το 2022.

Η Apple Intelligence, η οποία είχε ως στόχο να επαναφέρει την Apple στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η OpenAI και η Google, δεν έχει λάβει θετικές κριτικές από χρήστες και κριτικούς.

Νωρίτερα φέτος, μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της, μία σημαντικά βελτιωμένη εκδοχή της Siri, αναβλήθηκε μέχρι το 2026, μετά από προκλήσεις στην ανάπτυξή της.

Ο Σουμπραμάνια θα υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple και θα αναφέρεται στον επικεφαλής λογισμικού, Κρεγκ Φεντερίνι.

Σε δήλωσή του, ο CΕο της Apppe ανέφερε ότι ο Φεντερίνι έχει ήδη διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες της Apple για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Εκτός από την ανάπτυξη της ομάδας και των ευθυνών του για την AI με την ένταξη του Aμάρ, ο Κρεγκ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση των προσπαθειών μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», υπογράμμισε ο Κουκ.