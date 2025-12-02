Close Menu
    Wednesday, December 3
    Αύξηση στον τζίρο και τον όγκο του χονδρεμπορίου το γ’ τρίμηνο

    Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του 2024.

    Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024μ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

    Αναλυτικότερα, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

    • Ιουλίου, αύξηση 1,3%
    • Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
    • Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%

    Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

    • Ιουλίου, αύξηση 4,0%
    • Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
    • Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%

