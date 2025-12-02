Βελτιωμένη-προσφορά-από-την-netflix-στη-μάχη-για-την-warner-bros

Νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery υπέβαλε η Netflix, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να είναι σε μετρητά, μεταδίδει το - επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery υπέβαλε η Netflix, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να είναι σε μετρητά, μεταδίδει το - επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Η «δημοπρασία» θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τραπεζίτες που εκπροσωπούν τις Paramount Skydance, Comcast και Netflix εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών πάνω σε βελτιωμένες προσφορές για το σύνολο ή μέρος της Warner Bros., εξήγησαν οι πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η προσφορά της Paramount, παρότι υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, περιλαμβάνει χρηματοδότηση χρέους από την Apollo Global Management, αλλά και τη συνεισφορά funds από τη Μέση Ανατολή.

Οι παραπάνω προσφορές είναι δεσμευτικές, κάτι που σημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros καλείται να εγκρίνει γρήγορα μια συμφωνία εφόσον ικανοποιούνται τα θέλω του, ανέφερε μία από τις πηγές. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει χαρακτηρίσει τις τελευταίες προσφορές ως τελικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί και άλλη προσφορά εάν οι όροι της είναι ελκυστικοί.

Η Netflix, ηγέτιδα εταιρεία στη βιομηχανία του streaming, φέρεται να επεξεργάζεται μια ενδιάμεση χρηματοδότηση (bridge loan) που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια..