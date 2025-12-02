Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντούν τον Πούτιν στη Μόσχα για την Ουκρανία – Γιατί ο Τραμπ τους επέλεξε αντί του Ρούμπιο

Το απόγευμα της Τρίτης (2/12), ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί στο Κρεμλίνο με την αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία θα αποτελείται από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσοαμερικανική συνάντηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μετά τις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν και άλλα στελέχη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν προβλέπεται η παρουσία επιπλέον Αμερικανών αξιωματούχων, πέρα από τους δύο εκπροσώπους και τον διερμηνέα. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν όσο χρειαστεί, δεν υπάρχει χρονικό όριο.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών θα είναι η προσπάθειας επίλυσης της ουκρανικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμος να έχει συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, οι δυνάμεις της Ρωσίας θα προελάσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

CNN: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε Γουίτκοφ και Κούσνερ στις συνομιλίες με Πούτιν

Σύμφωνα με το CNN, κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επιλέξει έναν στενό κύκλο επιχειρηματιών και συνεργατών για να διαχειριστεί μείζονες διεθνείς κρίσεις.

Κεντρικά πρόσωπα σε αυτές τις αποστολές είναι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, η επιτυχία των συνομιλιών που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ τοποθετήθηκαν στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουίτκοφ «εξαιρετικό διαπραγματευτή, επειδή είναι εξαιρετικός άνθρωπος».

Ο Γουίτκοφ διορίστηκε αρχικά ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, με κύρια αποστολή να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο ρόλος του επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι ο Τραμπ «πάντα ήταν απρόθυμος να παραδοθεί στις γραφειοκρατίες» και προτιμούσε την «προσωπική διπλωματία». Όπως ανέφερε, η πρακτική αυτή παραπέμπει σε εποχές πριν από τον Ψυχρό Πόλεμο, πριν από τη δημιουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και τον επαγγελματισμό του διπλωματικού και διοικητικού σώματος.