Δέκα-ευρωπαϊκές-τράπεζες-προχωρούν-το-σχέδιο-για-την-έκδοση-stablecoin

Στην σύσταση εταιρείας για να λανσάρουν ένα stablecoin συνδεδεμένο με το ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2026, προχώρησε κοινοπραξία 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ING, η UniCredit και η BNP Paribas, σε μία προσπάθεια να αντισταθμίσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που θα έχει την επωνυμία Qivalis και θα εδρεύει στο Άμστερνταμ, Jan-Oliver Sell, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του γερμανικό παρακλάδι της Coinbase, ενώ έχει επίσης εργαστεί για την Binance, όπως σημειώνει το Reuters.

Ο πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος, δήλωσε η ομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ την Τρίτη.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, σχεδιάζει να προσλάβει 45 έως 50 άτομα τους επόμενους 18 έως 24 μήνες, δήλωσε ο Sell, προσθέτοντας ότι έχει ήδη διαθέτει το ένα τρίτο αυτών.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο project, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella , KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB Caixabank και Raiffeisen Bank International. Η BNP Paribas έχει επίσης ενταχθεί στην ομάδα.

Οι τράπεζες παλεύουν με την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία των stablecoins και την ευρύτερη ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων, τα οποία θεωρούνται από ορισμένες τράπεζες ως πιθανοί άμεσοι ανταγωνιστές. Αυτή η ανάπτυξη έχει ασκήσει πίεση στους παραδοσιακούς δανειστές να βρουν χρήσεις για την τεχνολογία blockchain στις δικές τους επιχειρήσεις.

Μια σειρά από κορυφαίες χρηματοπιστωτικές εταιρείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται να λανσάρουν τα δικά τους stablecoins με την υποστήριξη του δολαρίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο που θεσπίζει κανόνες για τα stablecoins.

«Ιδιαίτερα υποστηρικτική η ΕΚΤ»

Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να απορροφήσουν ροές χρήματος από το τραπεζικό σύστημα. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει δηλώσει στους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι τα stablecoins θέτουν κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ΕΚΤ εργάζεται επίσης πάνω σε ένα δικό της ψηφιακό ευρώ ως στρατηγική εναλλακτική λύση στα ιδιωτικά, κυριαρχούμενα από τις ΗΠΑ μέσα πληρωμής, όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα σταθερά κρυπτονομίσματα, έχοντας προγραμματίσει την έκδοσή του για το 2029.

Ο Floris Lugt, επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, ο οποίος θα γίνει οικονομικός διευθυντής της Qivalis, δήλωσε ότι η ομάδα ήταν σε επαφή με την ΕΚΤ, η οποία ήταν «ιδιαίτερα υποστηρικτική» του σχεδίου, όπως σημειώνει το Reuters.

«Η εντύπωσή μας από αυτούς είναι ότι είναι πολύ υποστηρικτικοί και αυτό συμβαίνει επειδή ένας σημαντικός πολιτικός στόχος είναι η επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας στις ευρωπαϊκές πληρωμές και ανησυχούν αρκετά για τα σταθερά κρυπτονομίσματα, ιδίως για τα σταθερά κρυπτονομίσματα που εκδίδονται από fintech σε δολάρια ΗΠΑ και προτιμούν να έχουν – κατά την εντύπωσή μας – τους Ευρωπαίους “πρωταθλητές” που μπορούν να υποστηρίξουν» τόνισε.