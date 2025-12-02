Ελβετία:-«Δύσκολα»-θα-φτάσουν-ξανά-οι-αμερικανικοί-δασμοί-σε-επίπεδα-αρχών-του-2025,-δήλωσε-αξιωματούχος

Η Ελβετία ίσως χρειαστεί να συνηθίσει τους δασμούς των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος της χώρας επί των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο, αφού η Ελβετία κατέληξε σε συμφωνία για δασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμό 39% στην Ελβετία, τον υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, αν και η Βέρνη και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία τον περασμένο μήνα για τη μείωση των δασμών στο 15%, το ίδιο ποσοστό που έχει επιβάλει η ΕΕ.

Η Ελέν Μπούντλιγκερ Αρτιέντα, επικεφαλής της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), δήλωσε ότι θα προτιμούσε οι δασμοί των ΗΠΑ να επιστρέψουν σε αυτό που ήταν στην αρχή του έτους. Αλλά αυτή η προοπτική φαίνεται απίθανη σύντομα, είπε.

«Φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, ακόμα κι αν οι Δημοκρατικοί επιστρέψουν στην εξουσία στις ΗΠΑ κάποια μέρα», δήλωσε στην εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung.

Οι μέσοι δασμοί των ΗΠΑ σε ελβετικά προϊόντα ήταν 2,5% έως 3% στις αρχές του 2025, δήλωσε η SECO.

Η επιβολή δασμών στην Ελβετία

Η Ελβετία επωφελήθηκε από γενικές εξαιρέσεις που απαλλάσσουν τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, χρυσού και καφέ από τους δασμούς, δήλωσε η Μπάντλιγκερ Αρτιέντα.

Εκτίμησε ότι η Ελβετία θα αντιμετωπίσει δασμολογικό βάρος σταθμισμένο με βάση το εμπόριο περίπου 7% και θα εξοικονομήσει περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία», είπε.

Η Μπάντλιγκερ Αρτιέντα ανέμενε ότι οι χαμηλότεροι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η Ημέρα των Ευχαριστιών καθυστέρησαν την εφαρμογή.

Είπε επίσης ότι ήταν προς το συμφέρον της Ελβετίας να έχει μια στενότερη σχέση με την ΕΕ. Η Βέρνη ενέκρινε μια ευρεία σειρά νέων συμφωνιών με τις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι πιθανό να τεθούν στο κοινοβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους, προτού τεθούν υπό δημοψήφισμα.

Η Μπάντλιγκερ Αρτιέντα δήλωσε: «Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον τομέα των εξαγωγών και την αγορά εργασίας: Εδώ, τα πλεονεκτήματα σαφώς υπερτερούν των μειονεκτημάτων».

