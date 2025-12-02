Ελληνικό: «Πράσινο φως» για τη μεγάλη σχολική μονάδα «Κωστέα – Γείτονα» στο project της Lamda

Τελική έγκριση από το υπ. Πολιτισμού στη νέα μεγάλη σχολική μονάδα των εκπαιδευτηρίων Κωστέα – Γείτονα που θα λειτουργήσει από το 2028 εντός της μεγάλης ανάπτυξης της Lamda Development.

Το τελικό «πράσινο φως» έδωσαν οι Γενικές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού ώστε η πρώτη σχολική μονάδα 1.500- 1.700 μαθητών εντός του «The Ellinikon» (LAMDA Development) να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2028, ήτοι η μονάδα των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα (SKG) που έχει ενταχθεί, όπως είναι γνωστό, κάτω από την ομπρέλα του Ιnspired Group.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ αποφάσισαν την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου «Ανέγερση νέου τριώροφου σχολικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και φυτεμένα δώματα», και της συνοδής Μελέτης «Πρόταση για τη διατήρηση και την ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων», στο Οικοδομικό Τετράγωνο Α-Π4.15-16 ιδιοκτησίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.», εκμισθωμένο στα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ M.Α.Ε.», εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς από τις προβλεπόμενες εργασίες δεν προκαλείται βλάβη στο χαρακτηρισμένο ως μνημείο Αγγλικό Υπόστεγο Παγόδα.

Η σχολική επένδυση

Πρόκειται για την πρώτη σχολική μονάδα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στο πλαίσιο των ευρύτερων, εκπαιδευτικών χρήσεων που είχαν προβλεφθεί εντός του ακινήτου σε συνέχεια των επιμέρους συμφωνιών με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development. Με βάση το σχετικό φάκελο το τριώροφο σχολικό συγκρότημα «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, θα διαθέτει ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, φυτεμένα δώματα, «εφαρμόζοντας αρχές βιώσιμης αρχιτεκτονικής και καινοτομίας με στόχο να φέρει την περιβαλλοντική πιστοποίηση Gold LEED Certificate».

Επισημαίνεται εδώ ότι η LAMDA με το CGS έχουν υπογράψει από πέρυσι την οριστική συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης της έκτασης αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 χρόνια για την παραχώρηση της έκτασης. Το μίσθωμα θα καθορίζεται ετησίως βάσει και του κύκλου εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος.

Το «CGS at the Ellinikon» θα παρέχει τόσο το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών, εναρμονισμένο με το παιδαγωγικό μοντέλο του CGS όσο και το διεθνές πρόγραμμα σπουδών, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με βάση και την εμπειρία του μητρικού πλέον ομίλου Inspired Education Group, με παρουσία σε 18 χώρες διαθέτοντας συνολικά πάνω από 120 σχολεία και πάνω από 95.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι το νέο σχολείο να απευθύνεται -πέραν του εγχώριου- και στο διεθνές κοινό του «The Ellinikon» με δεδομένο πλέον και το μεγάλο αριθμό των ξένων αγοραστών των κατοικιών που κατασκευάζονται εντός της έκτασης και θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά στους ιδιοκτήτες τους.

Οι όροι για την έγκριση

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ανάμεσα στους όρους της έγκρισης πρέπει: να ληφθεί υπόψη η εγκεκριμένη πολιτιστική διαδρομή εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, να διατηρηθούν σε κατάχωση όλα τα αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εκτείνονται στο Τμήμα Α του υποβληθέντος διαγράμματος, πλην του κεραμικού κλιβάνου κλασικών χρόνων που αποκαλύφθηκε στον ανατολικό τομέα, ο οποίος πρέπει να αποσπασθεί από την αρχική του θέση, να μεταφερθεί και να αποθετηθεί σε νέα θέση περίπου 35μ. νοτιοανατολικότερα σε υπαίθριο χώρο διατηρώντας τον αρχικό προσανατολισμό του, από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των υστερογεωμετρικών –υπογεωμετρικών χρόνων (Τμήμα Β2), θα αποδομηθεί μόνο το τμήμα που εμπίπτει εντός του διαγράμματος εκσκαφών του έργου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα διατηρηθεί σε κατάχωση κ.α..