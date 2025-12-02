Close Menu
    Tuesday, December 2
    ΕΛΣΤΑΤ:-Αποκλιμάκωση-της-ανεργίας-στο-8,6%-τον-Οκτώβριο
    Οικονομία 1 Min Read

    Στο 8,6% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον φετινό Οκτώβριο.

    Σύμφωνα ειδικότερα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε σε 8,6% έναντι 9,7% τον περυσινό Οκτώβριο, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025.

    - ΕΛΣΤΑΤ

    411.369 άνεργοι

    Ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε σε 411.369 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,2%).

    Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, διαμορφώθηκαν σε 2.982.942, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-0,8%).

    Αυξημένος κατά 44.904 ο αριθμός των απασχολουμένων

    Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (1,0%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,5%).

