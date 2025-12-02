Close Menu
    Wednesday, December 3
    ΕΛΣΤΑΤ:-Στο-8,6%-η-ανεργία-τον-Οκτώβριο
    Οικονομία 1 Min Read

    Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

    Στο 8,6% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2025, έναντι 9,7% τον Οκτώβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025.

    Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (1,0%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,5%).

    Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025
    (0,2%).

    Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
    2.982.942, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-0,8%).

