Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Δέσποινας Μαρκοπούλου: «Εάν διαπιστώναμε απάτη, θα το γράφαμε στην έκθεσή μας»

Εάν διαπιστώναμε απάτη, θα το γράφαμε στην έκθεσή μας, είπε η Δέσποινα Μαρκοπούλου της «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη εάν η διατύπωση γνώμης εκ μέρους της «με επιφύλαξη», στην έκθεση της για τη χρήση του 2022, ειδικά για την ακρίβεια του μητρώου οφειλετών και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2022 ή αποτελούν επαναλαμβανόμενα ευρήματα που εντοπίζονται στις εκθέσεις της και πριν από το 2022, η κ. Μαρκοπούλου είπε ότι τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Σε ένα τόσο μεγάλο οργανισμό, με τόσους πολλούς δικαιούχους, και τόσα πολλά μέτρα, πάντα μπορεί να υπάρχουν λάθη, μπορεί να υπάρχουν απάτες- μικροαπάτες, που μπορεί να τα βλέπει ο οργανισμός από τους ελέγχους του, και μετά, θα τα ζητήσει πίσω και θα τα διορθώσει. Είναι μια γνωστή πρακτική. Πάντα υπήρχαν «αχρεώστητα» απάντησε η κ. Μαρκοπούλου.

Σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν αληθεύει ότι η κ. Τυχεροπούλου, ως προϊσταμένη των δύο διευθύνσεων που ενέκριναν τις πληρωμές, καθυστερούσε να της δώσει τα στοιχεία για τις πληρωμές, η κ. Μαρκοπούλου είπε ότι η καθυστέρηση των στοιχείων δεν έγινε μόνο από την κ. Τυχεροπουλού, αλλά έγινε από ολόκληρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αντίστοιχα ζητάγαμε πράγματα από την πληροφορική, όπως οι “συμψηφισμοί”, και πάλι δεν τα λαμβάναμε». Όσο για το εάν η αποχώρηση υπαλλήλων ΟΠΕΚΕΠΕ, που κάποιοι ήταν σε θέσεις ευθύνης, η οποία έγινε κυρίως από την προεδρία Σημανδράκου, έπαιξαν ρόλο στην διεύρυνση των προβλημάτων και στην αναστολή της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας απάντησε θετικά. Αργότερα, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη εάν οι αλλαγές στην κεφαλή του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, είπε ότι δεν είναι χρήσιμο. Δεν βοήθησε ότι έφευγαν διευθυντές ούτε πρόεδροι, πρόσθεσε η μάρτυρας.

Σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν στα ευρήματα της, εντόπισε στοιχεία που να υποδεικνύουν δόλο, υπεξαίρεση χρημάτων ή πολιτική παρέμβαση για παράνομες πληρωμές η κ. Μαρκοπούλου είπε ότι «εμείς δεν κάναμε forensic audit, δηλαδή να πάμε και να ψάξουμε εάν υπήρχε απάτη. Σαφώς, στον έλεγχο μας, βλέπουμε αν υπάρχει απάτη. Εάν λοιπόν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο [. . .] εννοείται ότι θα το είχα γράψει στην έκθεση μου, και θα είχα ενημερώσει και αρμόδιους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη εάν είχε χτυπήσει «καμπανάκι» όταν διαπιστώθηκε -μεταξύ άλλων – ότι οι αιτήσεις δεν γίνονται εγκαίρως, και άρα, δεν μπορούσαν να υπάρχουν προληπτικοί έλεγχοι, ενώ είχε ήδη προταθεί επιτήρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας είπε ότι τα έχει γράψει στην έκθεσή της, και ότι είχε συναντηθεί με τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, κκ Μελά, Σημανδράκο και Μπαμπασίδη. Στη, δε, ερώτηση, της κ. Αποστολάκη «εάν στους τρεις προέδρους είχατε κρούσει τον κώδωνα» απάντησε «ήταν και γραπτώς και προφορικώς. Ήταν σε γνώση τους. Ναι, τα έχουμε πει και τα έχουμε επικοινωνήσει».

Τέλος, σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου εάν ισχύει αυτό που είπε ο υπεύθυνος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «τουλάχιστον δύο φορές πλήρωσα με εντολή “εντέλλεσθε” δύο υπουργών», η μάρτυρας απάντησε θετικά. Το συναντήσατε αυτό, το ξέρατε, τι κάνατε; ρώτησε η κ. Μανωλάκου με την κ. Μαρκοπούλου να απαντά: Ναι. Το συναντήσαμε, και γράψαμε παρατήρηση.-

