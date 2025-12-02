Η-ΕΕΕΠ-για-το-μέλλον-των-επίγειων-καζίνο:-Από-αίθουσες-παιγνίων-σε-ολοκληρωμένα-θέρετρα-ψυχαγωγίας

Η διεθνής μετάβαση στα Integrated Resorts και ο νέος ρόλος της Ελλάδας.

Στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας τους βρίσκονται τα επίγεια καζίνο, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Όπως επισημαίνει η Αρχή, η παγκόσμια αγορά εγκαταλείπει σταδιακά το παραδοσιακό μοντέλο των απομονωμένων αιθουσών τυχερών παιγνίων και κινείται προς τα ολοκληρωμένα θέρετρα ψυχαγωγίας (Integrated Resorts – IRs): πολυδιάστατους προορισμούς που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί συστηματικά αυτή τη δυναμική μεταστροφή, αξιολογεί τις διεθνείς πρακτικές και διαμορφώνει το κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο, ώστε οι εξελίξεις στην Ελλάδα να ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Η διεθνής εμπειρία: όταν η ψυχαγωγία ξεπερνά το παιχνίδι

Στο Λας Βέγκας, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα IR παγκοσμίως, η εμπειρία στηρίζεται στο θέαμα, τη θεματική φιλοξενία, την υψηλή γαστρονομία και τα μεγάλα shows. Το καζίνο είναι μόνο ένα τμήμα μιας πολύ ευρύτερης εμπειρίας.

Στο Μακάο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο κέντρο premium ψυχαγωγίας, κυριαρχεί η πολυτέλεια, η κομψότητα και η σύνδεση σύγχρονου lifestyle και παράδοσης.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, οι δύο αυτές διαφοροποιημένες προσεγγίσεις έχουν έναν κοινό παρανομαστή: ο επισκέπτης αναζητά ένα πλήρες πακέτο εμπειριών, ενώ το παιχνίδι αποτελεί πλέον μόνο έναν από τους πόλους ενός ευρύτερου οικοσυστήματος.

Η άνοδος της “omnichannel” εμπειρίας

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι αλλαγές στις προτιμήσεις των παικτών είναι δραστικές. Οι σύγχρονοι χρήστες θέλουν ομαλή, ενιαία εμπειρία ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε φυσικό καζίνο ή σε online πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς αγοράς, τα IRs υιοθετούν πλέον:

συστήματα επιβράβευσης που λειτουργούν και online και offline

προσωποποιημένες υπηρεσίες

τεχνολογίες για διαχείριση ροών επισκεπτών και προτιμήσεων

seamless μετάβαση από τη φυσική στην ψηφιακή εμπειρία.

Η omnichannel λειτουργία, τονίζει η ΕΕΕΠ, αποτελεί δομική τάση που θα χαρακτηρίσει τον κλάδο την επόμενη δεκαετία.

Η πράσινη μετάβαση στον κλάδο των IRs

Η ΕΕΕΠ καταγράφει και τη ραγδαία ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης στα νέα IRs: ενεργειακή αποδοτικότητα, βιώσιμες κατασκευές, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης και τεχνολογίες χαμηλού αποτυπώματος.

Τα IRs του μέλλοντος, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, δεν θα είναι απλώς μεγαλύτερα, αλλά πιο “έξυπνα”, πιο πράσινα και πιο υπεύθυνα.

Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην εποχή των Integrated Resorts

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά στη διεθνή μετάβαση προς τα IRs χάρη σε δύο μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Hard Rock Hotel & Casino Athens – Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ, που θα λειτουργήσει το 2027 και θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο, συνεδριακούς χώρους, χώρους αναψυχής και υποδομές ψυχαγωγίας διεθνών προδιαγραφών. Η ΕΕΕΠ υπογραμμίζει ότι η επένδυση θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Αθήνας.

VORIA – Η νέα εποχή για το καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Με προϋπολογισμό άνω των 300 εκατ. ευρώ, το VORIA θα μετατρέψει το ιστορικό καζίνο της Πάρνηθας σε ένα σύγχρονο IR με ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και προηγμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι επενδύσεις αυτές διαθέτουν έντονο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε τουρισμό, εργασία, συνέδρια, αστική ανάπτυξη και συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Τι σημαίνει η νέα πραγματικότητα για την αγορά και για την ΕΕΕΠ

Η ΕΕΕΠ επισημαίνει ότι τα IRs απαιτούν αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, διαρκείς ελέγχους, προτεραιότητα στην προστασία παικτών, διαφάνεια και υπεύθυνη λειτουργία, ενισχυμένο πλαίσιο Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Όπως αναφέρει η Αρχή, η μετάβαση αυτή αποτελεί ευκαιρία αλλά και ρυθμιστική πρόκληση: ο κλάδος εξελίσσεται ταχύτατα, και είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα συμβαδίζει με την προστασία των παικτών και τη συνολική κοινωνική ευθύνη.

Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των IRs: ένα νέο κεφάλαιο για τον κλάδο ψυχαγωγίας

Καταλήγοντας, η ΕΕΕΠ τονίζει ότι τα ολοκληρωμένα θέρετρα συνιστούν την επόμενη ημέρα της παγκόσμιας αγοράς παιγνίων. Οι επενδύσεις σε Ελληνικό και Μαρούσι τοποθετούν τη χώρα σε νέο αναπτυξιακό κύκλο, με υψηλές προσδοκίες για το τουριστικό προϊόν και τη συνολική οικονομία.

Η Επιτροπή, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή, παρακολουθεί και καθοδηγεί τη μετάβαση αυτή, διασφαλίζοντας ότι η εξέλιξη του κλάδου θα γίνει με όρους διαφάνειας, ασφάλειας, υπευθυνότητας και σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων.