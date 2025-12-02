Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης στηρίζει τη δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος στο ΝΑΜΙΙΙ – ygeia-news.com

Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης στηρίζει τη δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος στο ΝΑΜΙΙΙ

Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης «ανακοινώνει την οικονομική της στήριξή στη δημιουργία της πρώτης Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, η οποία θα λειτουργήσει στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ (ΝΑΜΙΙΙ). Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη για τη νεογνική φροντίδα στη χώρα μας, που θέτει στο επίκεντρο τα πρόωρα και ευάλωτα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Η Εθνική Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό: την ανάγκη παροχής ασφαλούς, ελεγμένου και υψηλής ποιότητας μητρικού γάλακτος σε βρέφη που δεν μπορούν να θηλάσουν από τη μητέρα τους τις πρώτες μέρες ή εβδομάδες της ζωής τους. Πολλές μητέρες, ιδιαίτερα μετά από έναν δύσκολο ή πρόωρο τοκετό, αντιμετωπίζουν προκλήσεις που καθιστούν τον άμεσο θηλασμό αδύνατο. Σε αυτές τις ευάλωτες στιγμές, η πρόσβαση σε διαθέσιμο μητρικό γάλα αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την υγεία, την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία των βρεφών. Η ύπαρξη μιας οργανωμένης, ασφαλούς και πιστοποιημένης τράπεζας μητρικού γάλακτος προσφέρει σε αυτές τις οικογένειες ένα πολύτιμο «δίχτυ προστασίας» και εξασφαλίζει ότι κάθε μωρό θα έχει πρόσβαση στο καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού 2024–2027, ενισχύοντας συνολικά το σύστημα νεογνικής φροντίδας της Κύπρου. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, μέσω των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τη Νεογνική Υγεία (European Standards of Care for Newborn Health) του GFCNI, επιβεβαιώνει τη ζωτική συμβολή του ανθρώπινου γάλακτος στη νευρογνωστική ανάπτυξη των πρόωρων βρεφών και τη μείωση σοβαρών επιπλοκών. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές επισημαίνουν ότι οι τράπεζες μητρικού γάλακτος οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε κάθε νεογνό να λαμβάνει την καταλληλότερη δυνατή φροντίδα.

Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Μιχάλη Δαμιανό, για τη βούληση, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα με την οποία στηρίζει την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Η συνεργασία κράτους και κοινωνίας των πολιτών αποτελεί θεμέλιο για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην παιδιατρική και νεογνική φροντίδα.

Ως Σύνδεσμος, θα στηρίξουμε οικονομικά την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητάς της. Η λειτουργία της αναμένεται να αποτελέσει έργο-ορόσημο για τη χώρα μας, προσφέροντας διαχρονικά ουσιαστικά οφέλη στα νεογνά και στις οικογένειές τους και διαμορφώνοντας ένα νέο επίπεδο ποιότητας στη νεογνική φροντίδα.