Η κυβέρνηση δεν κλείνει την πόρτα στους αγρότες, αλλά δεν θέλει και κλειστούς δρόμους – «Γκάζι» πληρωμών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, η πύκνωση των μπλόκων και η προαναγγελία των αγροτών ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, δημιουργεί μια προ-χριστουγεννιάτικη δοκιμασία για το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα βρίσκεται σήμερα πίσω στη βάση του, μετά το μονοήμερο ταξίδι σε Λονδίνο και Οξφόρδη, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του για την επιχειρησιακή διαχείριση των μπλόκων, καθώς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέπεμψε σε αυστηρό ύφος -σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό -ότι η Αστυνομία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός.

Όσο εύκολο να το λες αυτό πάντως άλλο τόσο δύσκολο είναι να το κάνεις, από τη στιγμή που οι αγρότες έχουν ήδη εγκατασταθεί στα πρώτα μπλόκα, σε Καρδίτσα, Νίκαια και Μάλγαρα και ετοιμάζονται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, μια εικόνα σε κατά τόπους μπλόκα, όπου στήθηκαν αντίσκηνα και έφτασαν…καντίνες δείχνει την προδιάθεση των παραγωγών, οι οποίοι διαμηνύουν ότι αν χρειαστεί θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο οποίος μαζί με τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. θα διαμορφώσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Την ίδια ώρα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δηλώνουν ότι η πόρτα τους είναι ανοιχτή, όμως από την άλλη εκπέμπεται μήνυμα μηδενικής ανοχής στις καταλήψεις δρόμων. «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση. Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει», είπε με νόημα ο κ. Μαρινάκης.

«Γκάζι» τεσσάρων εβδομάδων για πληρωμές

Για το κυβερνητικό επιτελείο η στόχευση είναι δεδομένη: θα πρέπει μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, έως την Πρωτοχρονιά, να γίνουν οι εκκρεμούσες πληρωμές της χρονιάς που αφορούν τρέχουσες, αλλά και παλαιότερες ενισχύσεις. Το ποσό είναι 1,2 δισ., ενώ από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι οι συνεπείς και έντιμοι αγρότες θα έχουν λαμβάνειν κι άλλα χρήματα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σε περίπου 44.000 ΑΦΜ και εν συνεχεία θα γίνει ανακατανομή περίπου 113 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν μείνει από την προκαταβολη της βασικής ενίσχυσης, υπέρ των παραγωγών που ήταν τυπικοί.

Με άλλα λόγια, από την κυβέρνηση τονίζουν ότι αφού ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, οι έντιμοι παραγωγοί ενδεχομένως θα πάρουν και μεγαλύτερη ενίσχυση από πέρυσι. Κυβερνητικά στελέχη πάντως αναγνωρίζουν ότι στις αγροτικές περιοχές υπάρχει πολλή «καύσιμη ύλη» και δεν θα είναι εύκολη η αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμα και αν γίνουν εμπρόθεσμα και σωστά οι πληρωμές. Αυτό δεν αναιρεί από την άλλη το κρίσιμο στοίχημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει με αρτιότητα.

«Είναι μια επώδυνη μετάβαση αυτή τη στιγμή, αλλά σε ένα χρόνο από τώρα, θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι όποιος παραγωγός δικαιούται επιδότηση θα λάβει το ποσό που δικαιούται. Και επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», είπε με νόημα χθες από το Λονδίνο ο κ. Μητσοτάκης.

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός επιμένει και θα επιμένει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές στο μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο εξέπεμψε και χθες από το Λονδίνο και το roadshow του Χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley.

«Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία. Αυτή τη στιγμή η ΝΔ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας έτι μια φορά ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Μάλιστα, για τους δύσπιστους του ακροατηρίου επικαλέστηκε τις προβλέψεις του την άνοιξη του 2023, λέγοντας ότι και τότε κανείς δεν πίστευε ότι η ΝΔ θα πάρει αυτοδυναμία. Και στις κατ’ ιδίαν επαφές του με επενδυτές, παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε την ιστορία επανόδου της Ελλάδας, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, αλλά και στον συνδυασμό με δημοσιονομική υπευθυνότητα και στρατηγική μείωσης του χρέους.