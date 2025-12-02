Η Costco μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ – Zητά επιστροφή χρημάτων εάν κριθούν παράνομοι οι δασμοί

Στην ταχύτατα αυξανόμενη λίστα των επιχειρήσεων που μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ, ήρθε να προστεθεί η Costco Wholesale.

Στην ταχύτατα αυξανόμενη λίστα των επιχειρήσεων που μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ, ήρθε να προστεθεί η Costco Wholesale, για να διασφαλίσει επιστροφή χρημάτων εάν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κρίνει παράνομη την δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

Ο ένας από τους δύο μεγαλύτερούς λιανοπωλητές των ΗΠΑ μαζί με την Walmart, συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων εταιρειών που έχουν καταθέσει αγωγές σε εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ από τα τέλη Οκτωβρίου αμφισβητώντας τη χρήση του νόμου περί οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης που επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή των δασμών, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς παίκτες που μπήκε σε μια διαμάχη που καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές επιχειρήσεις και Δημοκρατικούς πολιτειακούς αξιωματούχους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο άκουσε επιχειρήματα σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου. Οι δικαστές έθεσαν τη διαμάχη σε ταχύ χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν ανέφεραν πότε σκοπεύουν να αποφανθούν.

Οι δικηγόροι της Costco ανέφεραν ότι η αγωγή, που κατατέθηκε στις 28 Νοεμβρίου στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, προκλήθηκε λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το αν οι επιστροφές χρημάτων θα είναι εγγυημένες για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει δασμούς, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κηρύξει τους δασμούς παράνομους, όπως αναφέρει το -. Η αγωγή δεν διευκρινίζει πόσο έχουν κοστίσει οι δασμοί του Τραμπ στην εταιρεία μέχρι σήμερα.

Η Costco υποστηρίζει ότι χρειάζεται άμεση δικαστική παρέμβαση, επειδή η υπηρεσία Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας απέρριψε το αίτημά της να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση των δασμολογικών προσδιορισμών βάσει της χρήσης του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Εξουσιών από τον Τραμπ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά της να επιδιώξει πλήρεις επιστροφές χρημάτων στο μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Kush Desai, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι: «Οι οικονομικές συνέπειες της μη τήρησης των νόμιμων δασμών του Προέδρου Τραμπ είναι τεράστιες και αυτή η αγωγή υπογραμμίζει αυτό το γεγονός. Ο Λευκός Οίκος προσβλέπει στην ταχεία και σωστή επίλυση αυτού του ζητήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο».