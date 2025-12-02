Κάντε τη Ρωσία να πληρώσει για τον πόλεμό της στην Ουκρανία – Joseph E. Stiglitz

Όπως αναγνωρίζουν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αφήσει την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας) χωρίς άλλη επιλογή από το να φροντίσει για την άμυνά της. Η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή Δανείου Αποζημιώσεων στην Ουκρανία είναι ένα δυναμικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση που οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να κάνουν χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη κάνει ένα από τα πιο ισχυρά βήματα που θα έκαναν πραγματική διαφορά στην Ουκρανία: να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τον ρωσικό στρατό. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε σημαντικά στην εξασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας – αλλά και της Ευρώπης.

Αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι οι χώρες της ΕΕ θα οριστικοποιήσουν μια λύση για την οικονομική υποστήριξη της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας – κατοικίες, συστήματα παραγωγής και διανομής ενέργειας, καθώς και συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης – η ανάγκη για οικονομική υποστήριξη είναι μεγάλη. Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει το 2026, και χωρίς να ληφθεί υπόψη το τεράστιο κόστος της ανοικοδόμησης, που ανέρχεται σε πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια , η Ουκρανία θα χρειαστεί περίπου 140 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια, εκτός από άλλη χρηματοδότηση, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία της.

Η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται γενναία, πολεμώντας τον πολύ μεγαλύτερο εισβολέα μέχρι ουσιαστικής ακινησίας. Οι ρωσικές απώλειες (νεκροί και τραυματίες) ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο . Ωστόσο, η απώλεια τόσων ζωών δεν έχει ωφελήσει τη Ρωσία σχετικά – κατεστραμμένα εδάφη και πληθυσμούς, γη που ερημώθηκε από μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα γεμάτη νάρκες. Η Ρωσία δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους αρχικούς στρατηγικούς της στόχους κατά την έναρξη του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας, 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία ρωσικών κεντρικών τραπεζών (κυρίως τίτλοι που πληρώνουν τόκους) ακινητοποιήθηκαν σε δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τον Οκτώβριο του 2024, οι χώρες της G7 θέσπισαν ένα πρόγραμμα Έκτακτης Επιτάχυνσης Εσόδων (ERA), παρέχοντας δάνεια στην Ουκρανία χρηματοδοτούμενα από τόκους από αυτά τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο του προγράμματος ERA, περίπου 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ (35,7 δισεκατομμύρια δολάρια) από το προγραμματισμένο κονδύλιο δανείου των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν εκταμιευτεί μέχρι στιγμής.

Τι γίνεται όμως με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που είναι ακινητοποιημένα σε ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες; Πολλά έχουν μετατραπεί σε μετρητά, τα οποία η Euroclear – το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει τη μερίδα του λέοντος των περιουσιακών στοιχείων – έχει τοποθετήσει σε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολύ μικρό επιτόκιο.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ συζητήθηκε η χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων για τη χορήγηση ενός «Δανείου Αποζημιώσεων» στην Ουκρανία, ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί μόνο εάν η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για την καταστροφή που προκάλεσε. Στην πράξη, η μόνη διαφορά θα ήταν ότι η Euroclear επενδύει τα μετρητά σε ομόλογα της Επιτροπής με αξιολόγηση AAA αντί για καταθέσεις της ΕΚΤ με αξιολόγηση AAA. Η Ρωσία θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να ανακτήσει την κυριότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων αφού αποπληρώσει την Ουκρανία, καθιστώντας το Δάνειο Αποζημιώσεων προσωρινό και αναστρέψιμο.

Όπως υποστηρίξαμε προηγουμένως , δεν υπάρχει κίνδυνος αυτό να εκληφθεί ως «δήμευση». Καμία από τις αρνητικές επιπτώσεις που προέβλεπαν οι επικριτές της ακινητοποίησης και του προγράμματος ERA δεν υλοποιήθηκε. Το ευρώ εξακολουθεί να είναι δεύτερο μόνο μετά το δολάριο και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Ενώ η Ρωσία έχει δημιουργήσει την πιο σοβαρή κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες, τα περιουσιακά της στοιχεία απολαμβάνουν την προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά σε έναν δίκαιο κόσμο, δεν μπορεί κανείς να έχει και τα δύο. Δεν μπορεί κανείς να επιτίθεται στην Ευρώπη με παρεμβολές GPS , εμπρησμό , δολιοφθορά , κυβερνοπόλεμο και εκστρατείες παραπληροφόρησης – όλα ενορχηστρωμένα από τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών – ενώ απολαμβάνει την προστασία των ευρωπαϊκών οικονομικών και νομικών θεσμών.

Αν υπήρξε ποτέ η κατάλληλη στιγμή για να σφίξουν τα λουριά στη Ρωσία, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Με τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να έχουν μειωθεί απότομα , η Ρωσία δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να πληρώσει για τον «πόλεμο της κρεατοπαραγωγής». Εν τω μεταξύ, οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται και ο υψηλός πληθωρισμός πλήττει σοβαρά τους Ρώσους καταναλωτές.

Ως αποτέλεσμα των δευτερογενών κυρώσεων των ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος όμιλος της Ινδίας σταμάτησε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Τέσσερις μεγάλες κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν επίσης δηλώσει ότι θα απόσχουν από την αγορά ρωσικού πετρελαίου βραχυπρόθεσμα. Η Κίνα και η Ινδία μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου και η απώλεια αυτών των αγορών θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία σπεύδει να επιβάλει τον τερματισμό του πολέμου με ευνοϊκούς όρους.

Για να μοιραστεί τον υπολειπόμενο κίνδυνο του Δανείου Αποζημιώσεων, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ απαίτησε εγγυήσεις από άλλα κράτη της ΕΕ ότι το Βέλγιο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε επιτυχή απονομή δανείου στη Ρωσική Ομοσπονδία. Έτσι, κάθε κράτος μέλος πρέπει να εγγυηθεί ένα μερίδιο του δανείου (βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος).

Οι ανησυχίες του De Wever είναι αβάσιμες. Δεδομένων των σοβαρών παραβιάσεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της κλίμακας των ρωσικών εγκλημάτων πολέμου, δεν υπάρχει τρόπος για μια επιτυχημένη διαιτησία ή απόφαση προς τη Ρωσία που θα πρέπει να αποζημιώσει το Βέλγιο. Η ακινητοποίηση έγινε λόγω του δικαίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη περιόρισε την εκτέλεση τυχόν πιθανών αποφάσεων το 2014, σε απάντηση στην πρώτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία.

Ακόμα κι έτσι, αν οι εγγυήσεις δανείων από κράτη μέλη της ΕΕ είναι αυτές που απαιτούνται για την υπέρβαση αυτού του εμποδίου, θα πρέπει να παρέχονται στον απαραίτητο βαθμό. Δεδομένου ότι το Βέλγιο δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους παρόχους εγγυήσεων. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να τερματίσουν τις διμερείς επενδυτικές τους συνθήκες με τη Ρωσία – κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Η Ρωσία το έχει ήδη κάνει ουσιαστικά αυτό εξαγοράζοντας τόσες πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες.

Όπως αναγνωρίζουν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας) πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η παροχή Δανείου Αποζημιώσεων στην Ουκρανία είναι ένα δυναμικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση που οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν χωρίς την αμερικανική εμπλοκή.

Θα ήταν ηθικά λάθος να μην ακολουθήσει κανείς αυτή την επιλογή. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τη σφαγή που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία. Ένα δάνειο επανορθώσεων θα έφερνε μια ελάχιστη δικαιοσύνη, αν και το ποσό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κλάσμα των ζημιών στις φυσικές υποδομές που έχει προκαλέσει η Ρωσία, για να μην αναφέρουμε τη ζημιά που προκλήθηκε σε εκατομμύρια Ουκρανούς. Μια ολόκληρη γενιά θα κουβαλάει το τραύμα μαζί της για το υπόλοιπο της ζωής της.

Το Δάνειο Αποζημιώσεων δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη. Αφορά την επιβίωση. Η υπεράσπιση της Ουκρανίας ισοδυναμεί με την υπεράσπιση της Ευρώπης . Η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τον φόβο της για την άσκηση εξουσίας, αν θέλει να αντισταθεί στη σαφή, παρούσα και θανατηφόρα απειλή που προέρχεται από τη Μόσχα.