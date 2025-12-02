«Κονταροχτυπιούνται» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen, ΑΒΑΞ για 2 οδικά ΣΔΙΤ 700 εκατ.

Οικονομικές προσφορές για τη διεκδίκηση δύο μεγάλων συμβολαίων για τα οδικά έργα «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα» και «Δράμα – Αμφίπολη» έδωσαν χτες οι ισχυροί του τομέα υποδομών. Ποια είναι τα δύο projects στη Βόρεια Ελλάδα, ποια η σημασία τους.

Το σύνολο των ισχυρών εγχώριων ομίλων των υποδομών – κατασκευών, όπως άλλωστε αναμένονταν καθώς βρίσκονταν ψηλά στην ατζέντα ενδιαφέροντός τους, έδωσαν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές σε δύο μεγάλους διαγωνισμούς για την κατασκευή οδικών αξόνων στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω αντίστοιχων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 700 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen διεκδικούν μέχρι τέλους τις συμβάσεις για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όσο και για τον «Κάθετο Άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), δίνοντας χτες τις προσφορές τους.

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν αναφέρει ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας. Αλλά και οι κατασκευαστές είχαν «λοκάρει» τις συγκεκριμένες ΣΔΙΤ που θα προσφέρουν σταθερές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα (οι ΣΔΙΤ είναι διάρκειας 30 ετών, με τα πρώτα 3 έτη να αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο).

Τα δύο οδικά έργωα

Όπως έχουμε αναφέρει για το project «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα», το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη – Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα.

Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει: Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: — Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής — οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. — Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. — Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ. Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α. Ο άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα διευκολύνει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις γειτονικές περιοχές. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη θέση και το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας στην ευρύτερη περιοχή, τον τουρισμό, τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

Για το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους 29.5 χλμ. και Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους 13.5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.. Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά.