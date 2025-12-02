Μέτσολα: Δεύτερο σπίτι μου η Κύπρος – Περιμένω δυναμικό ξεκίνημα της προεδρίας της ΕΕ το 2026

Με θερμές αναφορές στο σταθερό ενδιαφέρον της για το Κυπριακό, η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στη Βουλή, η κυρία Δημητρίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι, όπως είπε, σε όλες τις παρεμβάσεις της η κυρία Μέτσολα δεν παραλείπει να αναφέρεται στην Κύπρο και στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

Η Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τη Ρομπέρτα Μέτσολα «αληθινή φίλο της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου» και «πραγματική ηγέτιδα», υπογραμμίζοντας ότι η στάση της έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κυπριακό λαό. Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος στέκεται δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας πως απαιτείται κοινή προσπάθεια για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και της ευρωπαϊκής προοπτικής.

Σαν το σπίτι μου

Η Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε χαρούμενη που βρίσκεται ξανά στο νησί, το οποίο, όπως είπε, αισθάνεται ως «δεύτερο σπίτι» της, αφού το επισκέπτεται συχνά. Εξήγησε ότι είναι παράδοση η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων να επισκέπτονται το κράτος μέλος που αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία, λίγο πριν από την έναρξη της.

Υπενθύμισε ότι η Κύπρος θα αναλάβει την ηγεσία της ΕΕ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και ότι οι προσδοκίες από τη Λευκωσία είναι αυξημένες. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, κλιματικής πολιτικής, ψηφιακής μετάβασης, απλούστευσης των ευρωπαϊκών διαδικασιών, καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα όπως η στέγαση, όπου, όπως είπε, οι πολίτες ζητούν από την Ένωση «συγκεκριμένες και απτές απαντήσεις».

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου σημείωσε ότι στις επαφές της με την κυπριακή Κυβέρνηση και τη Βουλή διαπίστωσε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να ξεκινήσει «δυναμικά» από τις πρώτες κιόλας μέρες του 2026.

Προετοιμασία για την Κυπριακή Προεδρία

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου αναφερόμενη στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026, σημείωσε ότι η Λευκωσία έχει ήδη οργανωθεί και προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, με πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η Κύπρος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της η Ένωση, μικρών και μεγάλων.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας, να προστατεύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική» ανέφερε, δίνοντας το στίγμα των προσδοκιών της Λευκωσίας από την επερχόμενη Προεδρία