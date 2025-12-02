Close Menu
    Μαρινάκης-για-μπλόκα:-«Ναι»-σε-διάλογο-με-τους-αγρότες,-όχι-μπλοκάρισμα-και-στρατηγικές-κατά-της-κοινωνίας
    Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που βρίσκονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της επικράτειας αναφέρθηκε την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

    “Η κυβέρνηση έχει καθήκον να συμμετέχει σε διάλογο με τους αγρότες αλλά δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή στρατηγική η οποία κάνει κακό στην κοινωνία” επισήμανε, μιλώντας στον ΑΝΤ1. 

    Επιπλέον επισήμανε πως  “έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σύνολο χρημάτων  το οποίο θα ενισχύσει το εισόδημα τους, ενώ ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πρόσθετη παροχή για τους κτηνοτρόφους.” Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως “από την 01/01/2026 η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα επωφεληθεί φορολογικά αφού θα έχει φόρο 20%.”

    Για τα μπλόκα των αγροτών που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως “η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα.”  Επίσης υπογράμμισε πως “δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στο σπίτι τους.”

