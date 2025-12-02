Μαρινάκης:-Διάλογος-«ναι»-με-τους-αγρότες-αλλά-όχι-ταλαιπωρία,-μπλοκάρισμα-και-μια-στρατηγική-που-κάνει-κακό-στην-κοινωνία

«Διάλογος “ναι” αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία» ήταν το μήνυμα που έστειλε το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον μας ο διάλογος και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου που δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα ο διάλογος με τους αγρότες. Θυμίζω ότι μετά από έναν πολύ παραγωγικό διάλογο πριν από δύο χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα, η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας και όχι μόνο αυτά, αλλά αυτά ήταν δύο πιο εμβληματικά αιτήματά τους» είπε στον ΑΝΤ1 προσθέτοντας πως «για να πούμε την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί να πάει είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί εκεί είναι η οικογένειά του στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον. Θεωρώ, λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ότι μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα».

Στην ερώτηση, δε, αν θα πρέπει η αστυνομία να εκκενώσει τις εθνικές οδούς από τα τρακτέρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «είναι το καθήκον της αστυνομίας αυτό. Επιχειρησιακά το πως θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι. Δεν έχουμε εμείς τις κατάλληλες γνώσεις, ούτε την επιχειρησιακή δυνατότητα να γνωρίζουμε λεπτομέρειες».

Έφερε, στο πλαίσιο αυτό το παράδειγμα τις επιχειρήσεις κατά των καταλήψεων: «για πόσες δεκαετίες θεωρούσαμε επαναστατική και δικαιολογημένη πράξη μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές πολλών γενεών να χάνουν εξάμηνα, προθεσμίες για μεταπτυχιακά και πάει λέγοντας. Φτάσαμε επιτέλους τα τελευταία χρόνια, κάθε κατάληψη σε πανεπιστήμιο -αυτονοήτως είναι μια παράνομη πράξη – να εκκενώνεται σε λίγα λεπτά, άντε σε λίγες ώρες. Προχωράει η κοινωνία μπροστά. Ακόμα και στην Ελλάδα που τα αυτονόητα άργησαν να γίνουν δεδομένα, γίνανε και η κοινωνία ωριμάζει».

«Το 2025 δεν είναι ούτε 2015, ούτε 2005, ούτε 1995. Το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη, θεωρώ, που στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τους αγρότες, να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε σε όλη την κοινωνία, όχι μονόπλευρα μόνο σε μία κοινωνική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά τους, είμαστε εδώ και λύνουμε πολλά από αυτά. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, διορθώνουμε και λάθη αλλά δεν θα τιμωρήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας» πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «υπάρχουν τρία πράγματα, που ισχύουν και τα τρία ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι προφανώς ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, σημαντικό ποσοστό συμπολιτών μας που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ως προς το εισόδημά του και όχι μόνο αγρότες- και αγρότες. Το δεύτερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετά σημαντικά βήματα για το σύνολο των πολιτών για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και ειδικά, όχι μόνο, και ειδικά για τους αγρότες. Και το τρίτο είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει, δηλαδή με δεδομένα και τα δύο προηγούμενα, αλλά ακόμα και να δεχθούμε όλα όσα λένε, όλα όσα λέει κάθε κοινωνική ομάδα, κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους, να δούνε τα παιδιά τους, να πάνε, εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε. Αυτό νομίζω ότι το 2025 ειδικά, δεν πρέπει καν να το συζητάμε. Και αν δει κανείς τι έχει κάνει η Κυβέρνηση αυτή για να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα, που η αλήθεια είναι ότι για πολλές δεκαετίες ήταν ξεχασμένος από το ελληνικό κράτος, θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε. Αλλά άλλο πράγμα το ενδιαφέρον με πολιτικές, με φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, όπως ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, όπως η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, ένας μόνιμος μηχανισμός για φθηνότερο ρεύμα. Και ακόμη και τις επιδοτήσεις που φέτος είναι περισσότερα τα χρήματα απ’ ό,τι πέρυσι. Ενδεικτικά σας λέω ότι φέτος θα φτάσουμε στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπάνω, είναι 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,7 το 2020».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι βάσει της ενημέρωσης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, το σύνολο βασικά των χρημάτων, θα καταβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Οι προκαταβολές είναι κατά 25% κατά μέσο όρο λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές προκαταβολές, για τους εξής λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος έγιναν λιγότερες αιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, 44.000 λιγότερες αιτήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος είναι μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, όπου ο στόχος ποιος είναι; Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή σε έναν μήνα από τώρα, στο τέλος του χρόνου, οι περισσότεροι και οι αληθινοί αγρότες, οι περισσότεροι, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, να πάρει περισσότερα απ’ ό,τι έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί; Γιατί έχουμε ένα νέο σύστημα ταυτοποίησης, για να μην φτάσουμε στο σημείο που είχαμε φτάσει, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια και κάποιες φορές επί των δικών μας ημερών και κάποιες φορές επί των προηγούμενων κυβερνήσεων».

«Συμπληρωματικά αυτών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια περαιτέρω ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους λόγω των έκτακτων συνθηκών που βίωσαν και λόγω της ευλογιάς. Τρίτον, και οι αγρότες, όχι μόνο οι αγρότες, και όλοι συνολικά, όλα τα φυσικά πρόσωπα από 1/1/26 θα επωφεληθούν της μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα ένας αγρότης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός, ένας οποιοσδήποτε αυτοαπασχολούμενος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εκεί που είχε το 2019 φόρο 29% ενώ τον έχουμε πάει στο 22%, θα έχει φόρο 20% και αν έχει ένα παιδί 18%, δύο παιδιά 16%, τρία παιδιά 9%, 20 μονάδες κάτω» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.