Μνημόνιο-συνεργασίας-με-το-Οικονομικό-Πανεπιστήμιο-υπέγραψε-το-kaizen-foundation

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Kaizen Foundation, με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση της ακαδημαϊκής πορείας και της επαγγελματικής προοπτικής των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Ο.Π.Α., παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Βασίλειου Βασδέκη, και του Προέδρου του Kaizen Foundation, κ. Πάνου Κωνσταντόπουλου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι δύο φορείς δεσμεύονται να αναπτύξουν από κοινού δράσεις που αναβαθμίζουν το έργο του Τμήματος Στατιστικής, καλλιεργώντας τις δεξιότητες των φοιτητών και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ουσιαστικές γέφυρες μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής πράξης.

Αναλυτικότερα, το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων ακαδημαϊκής επίδοσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Στατιστικής, τη συμμετοχή του Kaizen Foundation ως υποστηρικτή σε συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες δράσεις που διοργανώνει το Τμήμα, καθώς και την από κοινού προώθηση και προβολή των συνεργατικών αυτών πρωτοβουλιών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, τόνισε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει σταθερά τις συνεργασίες του με φορείς που προάγουν την αριστεία και την έρευνα. Η σύμπραξη με το Κaizen Foundation αποτελεί ουσιαστική επένδυση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Στατιστικής, καθώς τους προσφέρει πολύτιμα εφόδια για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της Στατιστικής επιστήμης στη σύγχρονη οικονομία».

Aπό την πλευρά του ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, σημείωσε: «Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Στατιστικής μας δίνει τη χαρά να στηρίξουμε νέους ανθρώπους που επενδύουν στη γνώση και την έρευνα. Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο κοινωνικής προόδου και, μέσα από συνέργειες όπως αυτή, μπορούμε να γεφυρώσουμε το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τους φοιτητές στην πορεία τους προς την αριστεία και την επαγγελματική εξέλιξη»