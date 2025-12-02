Μπάρκας: Κύμα άδικων προστίμων ρευματοκλοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ – Εσφαλμένες χρεώσεις χωρίς καμία τεχνική αυτοψία

Σοβαρές καταγγελίες για μαζική και αυθαίρετη επιβολή προστίμων ρευματοκλοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς επιτόπιους τεχνικούς ελέγχους και διασταύρωση πραγματικών συνθηκών, έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, μέσω επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε πρόσφατα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συζήτηση της ερώτησης στη Βουλή, ο κ. Μπάρκας έκανε λόγο για «φαινόμενο χιονοστιβάδας» καταγγελιών πολιτών, στους οποίους ο ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει πρόστιμα που βασίζονται αποκλειστικά σε στατιστικές αποκλίσεις κατανάλωσης, χωρίς καμία τεχνική αυτοψία. Η μέθοδος αυτή οδηγεί, όπως σημείωσε, σε εσφαλμένες χρεώσεις εις βάρος πολιτών που δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ απειλεί με διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλα τα ακίνητα του ίδιου ΑΦΜ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συσχέτιση με την υπόθεση, πρακτική που χαρακτήρισε «ακραία και κοινωνικά επικίνδυνη».

Ο κ. Μπάρκας επισήμανε ακόμη ότι, σύμφωνα με τεχνικούς, είναι απολύτως εφικτό τρίτο άτομο να παρεμβαίνει σε παροχή ή μετρητή χωρίς γνώση του καταναλωτή, κάτι που το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να αναγνωρίσει, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα χωρίς αποδεδειγμένη υπαιτιότητα.

Όπως είπε, το πρόστιμο για υποτιθέμενη ρευματοκλοπή φτάνει έως και τα 1.500 ευρώ, ενώ το κόστος μιας δικαστικής προσφυγής είναι ακόμη μεγαλύτερο. «Οι άνθρωποι, ακόμη κι όταν δεν έχουν ρευματοκλέψει, αναγκάζονται να πληρώσουν, γιατί η δικαστική διεκδίκηση κοστίζει περισσότερο από το πρόστιμο», τόνισε.

Παρουσίασε, δε, δύο χαρακτηριστικές υποθέσεις:

1. Περίπτωση γυναίκας που άλλαξε ρολόι με αίτησή της: Το ρολόι αντικαταστάθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ και μέσα σε πέντε ημέρες το σύστημα εμφάνισε δήθεν ρευματοκλοπή. Η πολίτης αδυνατούσε να πληρώσει το ποσό γι’ αυτό το πενθήμερο. Ο ΔΕΔΔΗΕ έκοψε το ρεύμα, παρότι στο σπίτι φιλοξενούνταν η μητέρα της, με ανάγκη παροχής οξυγόνου.

2. Περίπτωση επαγγελματία στην Αθήνα: Ο καταστηματάρχης δήλωσε κανονικά αλλαγή ρολογιού. Ο ΔΕΔΔΗΕ του καταλόγισε ρευματοκλοπή για προηγούμενη περίοδο, πριν καν υποβληθεί η αίτηση. Ο επαγγελματίας βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 4.500-5.000 ευρώ, αν και είχε ζητήσει ο ίδιος την αλλαγή του μετρητή.

Στην ερώτησή του, ο κ. Μπάρκας έθεσε τα εξής ζητήματα:

1. Θα σταματήσει άμεσα η επιβολή προστίμων χωρίς επιτόπιο τεχνικό έλεγχο και χωρίς τεκμηρίωση υπαιτιότητας;

2. Θα θεσπιστεί υποχρεωτική ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη πριν από οποιαδήποτε χρέωση ρευματοκλοπής;

3. Θα πάψει η απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης σε όλα τα ακίνητα του ίδιου ΑΦΜ για αμφισβητούμενα πρόστιμα;