Νέο-φρένο-στην-τουριστική-επένδυση-του-mr-Φρεσκούλη

«Κόκκινη κάρτα» στο project του Mr Φρεσκούλη, κατά κόσμον Χρυσόστομου Μαυρόπουλου, ιδρυτή της Eurocatering, έβγαλε το τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της γενικής διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Με απόφαση που υπογράφει, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, μπαίνει φρένο στους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου υπόσκαφου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 93 κλινών, που επιχειρεί να αναπτύξει η Serifos Village ΙΚΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Χρ. Μαυρόπουλου.

Η απόφαση αυτή εδράζεται κατά κύριο λόγο στις γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων που έχουν ήδη τοποθετηθεί κατά της επένδυσης των 5 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται, «το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γνωμοδότησε ομόφωνα κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα και έκδοσης σχετικής απόφασης ΑΕΠΟ».

Σε άλλο σημείο, όπως επισημαίνεται, η απόφαση βασίζεται σε έναν βαθμό και στην αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας -για τις περιοχές εντός δικτύου NATURA- διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «καθότι εκτιμάται ότι σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κατακερματισμός του προστατευόμενου τύπου οικοτόπου, απειλώντας σωρευτικά με τα ήδη αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής, την ακεραιότητα και συνεκτικότητα της εν λόγω περιοχής».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, «δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα επαρκούς κάλυψης των υπολογιζόμενων στην ΜΠΕ υδρευτικών αναγκών για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα α) στη σχετική βεβαίωση του δήμου Σερίφου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της ΜΠΕ και β) στη γνωμοδότηση της διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου».

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι για τη σχετική απόσταση ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος «Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στους οικισμούς και στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Σερίφου», καθώς και η σχετική υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, η Σέριφος χαρακτηρίστηκε στο σύνολό της ως Τοπίο Ιδιαίτερου Κάλλους με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Τι προβλέπει η επένδυση

Με βάση το «υπό αμφισβήτηση» πλάνο της εταιρείας Serifos Village, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 31 δωματίων και 93 κλινών, με πισίνες και υπαίθριους χώρους αναψυχής.

Η επένδυση, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, βάσει σχεδιασμού, θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητο γήπεδο του φορέα του έργου, της Serifos Village ΙΚΕ, συνολικής έκτασης 20.186,25 τ.μ., σε θέση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στην περιοχή Γάνεμα.

Για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις επιμέρους εγκαταστάσεις, λόγω και της υψομετρικής διαφοράς του γηπέδου του έργου, προβλέπεται η κατασκευή επίγειου τελεφερίκ – επικλινούς ανελκυστήρα ως συνοδό έργο του ξενοδοχείου. Το τελεφερίκ θα έχει αφετηρία το κεντρικό κτίριο και θα καταλήγει στην απόληξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο νότιο-ανατολικό τμήμα του γηπέδου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προτεινόμενης επένδυσης, η φάση κατασκευής του έργου αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες.

Βασικός σκοπός του project είναι η παροχή ιδανικών συνθηκών στους επισκέπτες που αναζητούν αναψυχή, χαλάρωση, ευεξία και άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Η λειτουργία του ξενοδοχείου, στο οποίο εκτιμάται ότι θα απασχολούνται περίπου 20-30 άτομα, θα είναι εποχιακή και θα διαρκεί 5 μήνες, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, με αιχμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.