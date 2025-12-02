ΟΟΣΑ:-Ανθεκτική-η-παγκόσμια-οικονομία-αλλά-παραμένει-εύθραυστη

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ δείχνουν μικρή επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 2,9% το 2026 και ανάκαμψη 3,1% το 2027.

Ανθεκτική παρά τις ανησυχίες για μια πιο απότομη επιβράδυνση λόγω των υψηλότερων δασμών και της σημαντικής αβεβαιότητας για τις πολιτικές παρέμεινε φέτος η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Οι προβλέψεις του δείχνουν μικρή επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 2,9% το 2026, ακολουθούμενη από μικρή ανάκαμψη στο 3,1% το 2027.

Για την Ευρωζώνη προβλέπει ανάπτυξη 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 από 1,3% φέτος. Για τις ΗΠΑ, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2026 από 2% φέτος και να αυξηθεί στο 1,9% το 2027.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στον στόχο στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες μέχρι τα μέσα του 2027.

Στην έκθεση, με τίτλο: «Ανθεκτική ανάκαμψη, αλλά με αυξανόμενες ευπάθειες», ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα διατηρήθηκε φέτος χάρη στην εμπροσθοβαρή αύξηση της παραγωγής και του εμπορίου (πριν την επιβολή των αμερικανικών δασμών), στις ισχυρές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στις υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, ωστόσο, επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (μετά την αύξηση των δασμών) και ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα οδηγήσουν σταδιακά σε αύξηση των τιμών, επιβραδύνοντας την κατανάλωση των νοικοκυριών και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να είναι σχετικά σφιχτές, αλλά δείχνουν σημάδια χαλάρωσης, καθώς η προσφορά θέσεων εργασίας έχει επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η έκθεση προβλέπει σχετικά ήπια αρνητική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία από τις αυξήσεις των δασμών και τη αυξημένη αβεβαιότητας. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες. Μια περαιτέρω αύξηση των εμπορικών εμποδίων, ιδίως σε κρίσιμες εισροές, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην παγκόσμια παραγωγή. Οι υψηλές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε αισιόδοξες προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ενέχουν τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων των τιμών. Οι δημοσιονομικές ευπάθειες ενδέχεται να ωθήσουν προς τα πάνω τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οδηγώντας σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αδυναμίες, να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσουν τα δημόσια οικονομικά, προκειμένου να ενισχύουν διαρκώς τις προοπτικές ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο, αναφέρει ο ΟΟΣΑ.