Ο-ceo-που-έκλαψε-όταν-πούλησε-μετοχές-της-nvidia

Τον Νοέμβριο η SoftBank σόκαρε τη Wall Street και τον κόσμο της τεχνολογίας ανακοινώνοντας ότι πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στην Nvidia, για σχεδόν 6 δισ. δολάρια.

Η είδηση ​​προκάλεσε κραδασμούς στην αγορά με τη μετοχή της Nvidia να κινείται πτωτικά. Η ανακοίνωση ήρθε μάλιστα σε μια φάση που «φούντωσε» η συζήτηση περί «φούσκας» στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, με τον κολοσσό των ημιαγωγών να έχει δεχθεί πιέσεις.

Εξ΄αρχής πάντως η SoftBank διεμήνυε πως η απόφαση «δεν είχε καμία σχέση με την ίδια την Nvidia».

Σε δηλώσεις του σε εκδήλωση στο Τόκιο τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, αναφέρθηκε στην απόφαση του ιαπωνικού ομίλου, τονίζοντας ότι η πώληση του μεριδίου του στην Nvidia ήταν μια απόφαση που ήρθε ελαφρά τη καρδία.

Είπε μάλιστα ότι εύχεται η SoftBank να μπορούσε να διατηρήσει τις μετοχές της στην Nvidia, σημειώνοντας ότι σέβεται τόσο για την εταιρεία όσο και για τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζεν-Σουν Χουάνγκ. Εξήγησε επίσης ότι η απόφαση ελήφθη επειδή θεώρησε ως επείγουσα την ανάγκη να διατεθούν περισσότερα χρήματα στη συνεργασία με το άλλο κορυφαίο όνομα της τεχνητής νοημοσύνης, την OpenAI.

«Σέβομαι τον Τζεν-Σουν , σέβομαι τόσο πολύ την Nvidia, που δεν ήθελα να πουλήσω ούτε μία μετοχή», είπε κατά τη διάρκεια του φόρουμ FII Priority Asia στο Τόκιο. «Απλώς είχα μεγαλύτερη ανάγκη να επενδύσω χρήματα στην OpenAI, να επενδύσω στις ευκαιρίες μας, οπότε έκλαιγα που έπρεπε να πουλήσω μετοχές της Nvidia. Αν είχα περισσότερα χρήματα, φυσικά, θα ήθελα να κρατήσω τις μετοχές της Nvidia», πρόσθεσε.

Η SoftBank επένδυσε για πρώτη φορά στην Nvidia τον Μάιο του 2017, αποκτώντας μερίδιο αξίας 4 δισ. δολαρίων στην εταιρεία κατασκευής τσιπ.

Αν και ο Μασαγιόσι Σον δήλωσε ότι η απόφαση ήταν δύσκολη, δεν είναι η πρώτη φορά που η SoftBank περιορίζει τις συμμετοχές της στην εταιρεία. Ο ιαπωνικός όμιλος πούλησε το μερίδιό της στην Nvidia το 2019 για 3,3 δισ. δολάρια, αλλά το 2020 ξαναμπήκε στην εταιρεία.

Όσον αφορά την OpenAI, η SoftBank έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην εταιρεία από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT πριν από τρία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2025, ανακοίνωσε ένα σχέδιο επένδυσης 40 δισ. δολαρίων στην startup.

Ο Σον είπε επίσης ότι η επενδυτική στρατηγική της SoftBank σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στην πεποίθηση ότι η υπερ-νοημοσύνη βρίσκεται κοντά και, όταν φτάσει, θα οδηγήσει τουλάχιστον στο 10% της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, θα απαιτηθεί μια συνολική επένδυση 10 τρισ. δολαρίων.