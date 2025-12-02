«Προστασία-on-the-go»:-Η-revolut-θωρακίζει-τους-πελάτες-της-από-κλοπές-κατά-τη-διάρκεια-των-γιορτών

Η λειτουργία σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση νέων μεθόδων απάτης, όπου οι κλέφτες αναγκάζουν τα θύματα να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να εκτελέσουν μεταφορές.

Την κυκλοφορία της «Προστασίας on the go» στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυκλοφορίας της σε όλο τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα η Revolut.

Πρόκειται για μια νέα, προηγμένη λειτουργία ασφαλείας, η οποία σχεδιάστηκε για να θωρακίσει τους πελάτες σε περιπτώσεις κλοπής κινητού και ληστείας με αναγκαστική μεταφορά χρημάτων (transfer mugging). Η «Προστασία on the go» προσφέρει ένα επιπλέον, προσαρμόσιμο επίπεδο προστασίας, αξιοποιώντας την αναγνώριση τοποθεσίας, έτσι ώστε τα χρήματα των πελατών να παραμένουν ασφαλή όταν βρίσκονται εν κινήσει.

Καθώς οι απατεώνες εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, περιστατικά όπως οι κλοπές κινητών συσκευών, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα χρήματα των πελατών. Οι εγκληματίες επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν μεταφορές χρημάτων ενώ οι συσκευές παραμένουν ξεκλείδωτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, αναγκάζουν τα θύματα να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες βιομετρικές επαληθεύσεις (όπως με selfie) προτού διαφύγουν, ένα φαινόμενο που είναι πλέον ευρέως γνωστό ως «ληστεία με αναγκαστική μεταφορά χρημάτων».

Το λανσάρισμα της «Προστασίας on the go» γίνεται στρατηγικά, πριν από την κορύφωση της εορταστικής περιόδου και των αγορών. Αυτό έχει τη σημασία του, καθώς οι πολυσύχναστες εμπορικές οδοί και οι βραδινές έξοδοι αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για τους απατεώνες. Η «Προστασία on the go» είναι απλή. Οι πελάτες ορίζουν τις δικές τους «Αξιόπιστες τοποθεσίες» και όταν βρίσκονται εκτός αυτών, η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, οι εξερχόμενες μεταφορές που υπερβαίνουν ένα καθορισμένο όριο υποβάλλονται σε δύο βασικά μέτρα προστασίας: πρόσθετους ελέγχους ταυτοποίησης και εφαρμογή χρόνου αναμονής 1 ώρας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν πολύτιμο χρόνο για την αποτροπή αθέμιτων δραστηριοτήτων, εμποδίζοντας τη μεταφορά χρημάτων υπό πίεση.

Ο Rami Kalai, Product Owner της Revolut, δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας να παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις αναδυόμενες απειλές για τα κεφάλαια των πελατών μας. Οι λεγόμενες “ληστείες με αναγκαστική μεταφορά χρημάτων” αποτελούν ένα αυξανόμενο φαινόμενο σε πολλές πόλεις και χώρες. Η «Προστασία on the go» είναι η απάντησή μας. Πρόκειται για ένα έξυπνο μέτρο ασφαλείας που αναγνωρίζει την τοποθεσία του χρήστη και προσαρμόζεται αυτόματα. Εξασφαλίζει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας ακριβώς εκεί που το χρειάζονται οι πελάτες μας και τους δίνει περισσότερο έλεγχο των χρημάτων τους προσφέροντας ασφάλεια εν κινήσει, όταν το χρειάζονται περισσότερο.»

Για να ενεργοποιήσουν την «Προστασία on the go», οι πελάτες θα πρέπει:

Να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Προστασία Περιουσίας»

Να ρυθμίσουν τα όρια μεταφοράς

Να ενεργοποιήσουν την «Προστασία on the go»

Να ορίσουν τις αξιόπιστες τοποθεσίες

Αφού την ενεργοποιήσουν:

Εντός αξιόπιστων τοποθεσιών: Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές πάνω από ένα καθορισμένο όριο με έλεγχο ταυτότητας μέσω κινητού, ο οποίος διεκπεραιώνεται αμέσως.

Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές πάνω από ένα καθορισμένο όριο με έλεγχο ταυτότητας μέσω κινητού, ο οποίος διεκπεραιώνεται αμέσως. Εκτός αξιόπιστων τοποθεσιών: Εκτός από τον αρχικό έλεγχο ταυτότητας μέσω κινητού, οι μεταφορές θα καθυστερούν κατά μία ώρα και θα υπόκεινται σε επιπλέον έλεγχο μέσω selfie αφού παρέλθει η καθυστέρηση ασφαλείας 1 ώρας.

Η κυκλοφορία της «Προστασίας on the go» αποτελεί επέκταση της λειτουργίας «Προστασία Περιουσίας» της Revolut, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι και παρέχει επιπλέον βιομετρική ταυτοποίηση για την προστασία των χρημάτων των πελατών από επιτήδειους εγκληματίες. Η «Προστασία Περιουσίας» είναι ένα από τα προηγμένα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της Revolut. Μέχρι στιγμής, έχει ενεργοποιηθεί από περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες της σε όλη την Ευρώπη.