Πρόστιμο-από-ΣΤΑΣΥ-στον-ανάδοχο-αναβάθμισης-συρμών-του-ΗΣΑΠ-για-αδικαιολόγητες-καθυστερήσεις

Επιβολή προστίμου 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην ισπανική εταιρεία CAF S.A.

Στην επιβολή προστίμου 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην ισπανική εταιρεία CAF S.A., για σημαντική καθυστέρηση στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό (Κηφισιά-Πειραιάς) προχωρά η ΣΤΑΣΥ. Πρόκειται για συρμούς 8ης παραλαβής, που ανακαινίζονται, με στόχο να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι, πιο άνετοι και ικανοί να προσφέρουν περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ , το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία. Αντ’ αυτού, αποφάσισε να δοθεί παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης της σύμβασης και ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου από τη σύμβαση προστίμου για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, ήτοι στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης.