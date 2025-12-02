Πρώτο-βήμα-για-ευρωπαϊκό-ιδιωτικό-stablecoin-από-10-ευρωπαϊκές-τράπεζες

Ομάδα 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η ING, η UniCredit και η BNP Paribas, έγινε γνωστό ότι ίδρυσε ένα νέο σχήμα με σκοπό την κυκλοφορία ενός steblecoin συνδεδεμένου με το ευρώ εντός του 2ου εξαμήνου του 2026.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα αντιστάθμισμα στην κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.

Το νέο αυτό εταιρικό σχήμα θα ονομάζεται Qivalis και θα έχει Διευθύνων σύμβουλο τον Jan-Oliver Sell, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής επιχείρησης κρυπτονομισμάτων Coinbase, ενώ πρόεδρος θα είναι ο Howard Davies , πρώην πρόεδρος της NatWest, σύμφωνα με την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι επικεφαλής του νέου εταιρικού σχήματος.

Η νέα εταιρεία θα έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, και σχεδιάζει να προσλάβει 45 έως 50 άτομα τους επόμενους 18 έως 24 μήνες, δήλωσε ο Sell, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη προσλάβει το ένα τρίτο αυτού του αριθμού.

Η απάντηση των ευρωπαϊκών τραπεζών

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία των stablecoins και την ευρύτερη ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων, ενώ και η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους.

Όπως αναφέρει το Reuters, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ζήτησης για stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το ευρώ, καθώς η Societe Generale κυκλοφόρησε ένα stablecoin συνδεδεμένο με το ευρώ το 2023, αλλά έχει μόνο 64 εκατ. ευρώ (74,27 εκατομμύρια δολάρια) σε κυκλοφορία.

Η νέα εταιρία, Qivalis, εκτιμά ότι θα λανσάρει το stablecoin της στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2026, με τη διαδικασία αδειοδότησης να διαρκεί έξι έως εννέα μήνες, ενώ έχει υποβάλει ήδη αίτηση για άδεια ηλεκτρονικού χρήματος (EMI) από την ολλανδική κεντρική τράπεζα.

Η Qivalis δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το token θα παρέχει «σχεδόν άμεσες, χαμηλού κόστους πληρωμές και διακανονισμούς», αν και στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ότι η αρχική χρήση θα είναι στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά η ING, η UniCredit, η Banca Sella, η KBC, η DekaBank, η Danske Bank, SEB, Caixabank και Raiffeisen Bank International, ενώ προστέθηκε τελικά και η BNP Paribas.

Παράλληλα, μια ξεχωριστή ομάδα δέκα τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs και UBS, έχουν επίσης δηλώσει ότι εξετάζουν από κοινού την έκδοση ενός stablecoin. Και σε αυτή συμμετέχει η BNP Paribas.

Ανησυχίες και υποστήριξη από την ΕΚΤ

Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να αποσπάσουν σημαντικά ποσά καταθέσεων από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Όπως έχει ξαναγράψει η «Ν», η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει δηλώσει ότι τα ιδιωτικά stablecoins ενέχουν κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ειδικά ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει εκροές καταθέσεων από ιδιώτες, μειώνοντας μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες και αφήνοντάς τις με πιο ασταθή χρηματοδότηση συνολικά.

Σύμφωνα με το Reuters, o Floris Lugt, επικεφαλής ψηφιακών assets της ING, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του CFO της Qivalis, δήλωσε ότι ο όμιλος βρίσκεται σε επαφή με την ΕΚΤ, η οποία «υποστηρίζει θερμά» το σχέδιο.

«Η εντύπωση που έχουμε από αυτούς είναι ότι είναι πολύ υποστηρικτικοί και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας σημαντικός πολιτικός στόχος είναι η επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας στις ευρωπαϊκές πληρωμές και ότι ανησυχούν αρκετά για τα stablecoins, ιδίως τα stablecoins που εκδίδονται από εταιρείες fintech σε δολάρια ΗΠΑ, και προτιμούν να έχουν – κατά την εντύπωσή μας – τους ευρωπαίους πρωταθλητές που μπορούν να υποστηρίξουν».

Με πληροφορίες από το Reuters