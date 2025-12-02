Πώς θα διορθώσετε τα λάθη που «ψαλίδισαν» την επιστροφή ενοικίου – Βήμα, βήμα η διαδικασία

Τη δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2024, με απαλλαγή από πρόστιμα, έχουν πλέον χιλιάδες ενοικιαστές ακινήτων.

Ο λόγος για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα των τροποποιητικών αφορά τη διόρθωση διαπραχθέντων λαθών στην αναγραφή των ποσών των δαπανών τους για ενοίκια έτους 2024 στα έντυπα Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Τα λάθη αυτά έγιναν αιτία οι εν λόγω ενοικιαστές να λάβουν ποσά επιστροφής ενοικίων σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που δικαιούνται. Συνεπώς, η διόρθωση των λαθών αυτών θα συμβάλει στον ορθό επανυπολογισμό των ποσών επιστροφής ενοικίων που δικαιούνται ώστε να εισπράξουν το συντομότερο δυνατό τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν.

Οι εν λόγω ενοικιαστές ακινήτων θα πρέπει να τροποποιήσουν:

*** σε έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς 811-816 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, τα λανθασμένα ποσά της δαπάνης για καταβολή ενοικίων κύριας κατοικίας τα οποία ανέγραψαν.

*** σε έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς 817-822 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, τα λανθασμένα ποσά της δαπάνης για την πληρωμή ενοικίων φοιτητικής στέγης παιδιών τους.

Ειδικότερα, για τη διόρθωση των λαθών στην αναγραφή των δαπανών για ενοίκια με την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες:

1 Μηνιαίες δαπάνες: Όσοι ενοικιαστές ανέγραψαν σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω κωδικούς, εκ παραδρομής, τα μηνιαία ποσά ενοικίου αντί των ετησίων ποσών δαπάνης ενοικίων θα πρέπει να διορθώσουν τα λάθη αυτά τροποποιώντας τα σχετικά ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς. Οι διορθώσεις γίνονται με διαγραφή όλων των στοιχείων που είχαν καταχωρηθεί αρχικά στον πίνακα 6 (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν ακινήτου, μήνες ενοικίασης μέσα στο 2024, αριθμός παροχής ρεύματος, αριθμός μισθωτηρίου και ποσό ενοικίου) και με επαναδήλωσή τους με διορθωμένα πλέον μόνο τα ποσά των ενοικίων, ώστε να εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 τα χρήματα που πληρώθηκαν συνολικά το 2024, σε ετήσια βάση, για την εξόφληση ενοικίων κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη ενοικίου, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου, δηλαδή δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 8.868.

2 Στον έναν σύζυγο: Στις περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά υποβληθέντα μισθωτήρια ως αντισυμβαλλόμενοι ενοικιαστές και οι δύο σύζυγοι, με διαμοιρασμό του ενοικίου σε ποσοστά π.χ. 50% – 50%, θα πρέπει και στον πίνακα 6 της δήλωσης Ε1 το συνολικό ετήσιο ποσό δαπάνης ενοικίων να αναγραφεί κατά το ήμισυ στον κωδικό του συζύγου και κατά το έτερο ήμισυ στον κωδικό της συζύγου, ώστε ο καθένας να λάβει ως επιστροφή ενοικίου το 1/12 του δικού του μεριδίου στη συνολική ετήσια δαπάνη.

Π.χ. εάν έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο το ενοίκιο κύριας κατοικίας ύψους 500 ευρώ τον μήνα να το καταβάλλει κατά το 50% ο σύζυγος και κατά το 50% η σύζυγος, τότε, σε περίπτωση 12μηνης μίσθωσης μέσα στο 2024, θα πρέπει κανονικά ο σύζυγος να δηλώσει στον κωδικό 811 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1), ως ετήσια δαπάνη καταβολής ενοικίων όχι ολόκληρο το ετήσιο ποσό δαπάνης το οποίο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ (500 ευρώ Χ 12 μήνες) αλλά το 50% της δαπάνης αυτής, δηλαδή 3.000 ευρώ (250 ευρώ Χ 12 μήνες). Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο ποσό της ετήσιας δαπάνης το οποίο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (άλλα 250 ευρώ Χ 12 μήνες) θα πρέπει να αναγραφεί στη μερίδα της συζύγου, δηλαδή στον κωδικό 812 του πίνακα 6.

Αν ο σύζυγος έχει αναγράψει εκ παραδρομής ολόκληρο το ποσό της δαπάνης των 6.000 ευρώ στη δική του μερίδα, στον κωδικό 811 του πίνακα 6, τότε το ποσό που του έχει καταβληθεί ως επιστροφή ενοικίου ανέρχεται στο 1/12 του 50% των 6.000 ευρώ, δηλαδή στο 1/12 του μισού ποσού ετήσιας δαπάνης, που αναλογεί σ’ αυτόν, διότι το σύστημα της ΑΑΔΕ έχοντας «διαβάσει» το μισθωτήριο όπου εμφανίζεται η δαπάνη ενοικίων μοιρασμένη 50% – 50% αναγνωρίζει στον σύζυγο το μισό ποσό μηνιαίου ενοικίου ως επιστρεπτέο. Δηλαδή, η επιστροφή ενοικίου που έλαβε ο σύζυγος ανέρχεται σε 250 ευρώ κι όχι σε 500 ευρώ, κι ας έχει δηλώσει αυτός ολόκληρη τη δαπάνη των 6.000 ευρώ στη μερίδα του. Τα υπόλοιπα 250 ευρώ, δηλαδή το 1/12 του υπολοίπου 50% της ετήσιας δαπάνης των 6.000 ευρώ, δεν καταβλήθηκαν όμως ούτε και στη σύζυγο, επειδή η ετήσια δαπάνη ενοικίου που της αναλογεί (ύψους 3.000 ευρώ) δεν εμφανίζεται δηλωμένη στη μερίδα της, στον κωδικό 812 του πίνακα 6.

Προκειμένου να καταβληθεί στη σύζυγο το υπόλοιπο ποσό των 250 ευρώ θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2024 από τους συζύγους και το ποσό της ετήσιας δαπάνης να μοιραστεί στα δύο μεταξύ των συζύγων. Δηλαδή:

α) Ο μεν σύζυγος θα πρέπει στον πίνακα 6 της δήλωσης (του Ε1) να διαγράψει, αρχικά, τα στοιχεία που έχει δηλώσει για την ενοικιαζόμενη κατοικία (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν ακινήτου, μήνες ενοικίασης μέσα στο 2024, αριθμό παροχής ρεύματος και αριθμό μισθωτηρίου) καθώς και ποσό ενοικίου 6.000 ευρώ που έχει δηλώσει και, στη συνέχεια, να επαναδηλώσει τα ίδια ακριβώς στοιχεία με τροποποιημένο όμως το ποσό ετήσιας δαπάνης ενοικίου στα 3.000 ευρώ.

β) Η σύζυγος να δηλώσει εκ νέου (με νέα εγγραφή) τα στοιχεία για την ενοικιαζόμενη κατοικία (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν ακινήτου, μήνες ενοικίασης μέσα στο 2024, αριθμό παροχής ρεύματος και αριθμό μισθωτηρίου) όπως ακριβώς τα έχει δηλώσει ο σύζυγος και δίπλα από αυτά να συμπληρώσει ως ετήσια δαπάνη ενοικίου τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, η σύζυγος θα λάβει κι αυτή τα 250 ευρώ που δικαιούται και που στερήθηκε λόγω λάθους του συζύγου στη συμπλήρωση του Ε1.

Η καταβολή του ποσού στη σύζυγο θα γίνει σε λογαριασμό τραπέζης όπου αυτή αναγράφεται ως δικαιούχος. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχει φροντίσει και να έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στο δικό της όνομα.

3 Όχι τα οφειλόμενα: Σε κάθε περίπτωση, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά δαπάνης ενοικίων και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

4 Πολλά ακίνητα: Σε περίπτωση που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

5 Τρόπος υπολογισμού: Η ετήσια δαπάνη ενοικίου εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους και το ποσό της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 το μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας ήταν 400 ευρώ (συνολικά 2.400 ευρώ) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο έγινε μετακόμιση σε νέα κύρια κατοικία, με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ (συνολικά 2.700 ευρώ), το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κύρια κατοικία ανέρχεται 5.100 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου θα ανέλθει σε 425 ευρώ (5.100 ευρώ /12 = 425 ευρώ). Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο ενοικιαστής πρέπει να δηλώσει στη δήλωση Ε1 ξεχωριστά τα ενοίκια που κατέβαλε για κάθε ακίνητο, για να πάρει το σύνολο της επιστροφής που δικαιούται.

6 Καταβολή ποσών: Όσες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, θα οδηγήσουν σε πληρωμή των επιπλέον ποσών επιστροφής ενοικίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ενώ για όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου οι ενοικιαστές θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

7 Δήλωση IBAN: Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

8 Επικοινωνία με ΑΑΔΕ: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΑΔΕ, καλώντας στο 1521 ή να αποστείλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr επιλέγοντας Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.