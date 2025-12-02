Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Ηχηρή άνοδος για τον Kopsi λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι μετοχές των νοτιοκορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (2/12), αφού ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ επιβεβαίωσε ότι οι χαμηλότεροι δασμοί αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, στο 15% για τη Νότια Κορέα, θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου.

«Καταργούμε επίσης τους δασμούς στα ανταλλακτικά αεροσκαφών και θα ‘ευθυγραμμίσουμε’ τον ανταποδοτικό συντελεστή της Κορέας ώστε να ταιριάζει με εκείνον της Ιαπωνίας και της ΕΕ», δήλωσε ο Λάτνικ, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X από το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Hyundai Motor και Kia Corp κατέγραψαν άνοδο 4,52% και 4,19%, αντίστοιχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,9% και έκλεισε στις 3.994,93 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα για τον Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία της Τρίτης, ξεπερνώντας την άνοδο 2,35% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές φρέσκων τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το τελευταίο στοιχείο είναι αμετάβλητο σε σχέση με τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, ενισχύοντας το ενδεχόμενο η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Η Τράπεζα της Κορέας κράτησε τα επιτόκια σταθερά στο 2,5% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη.

Σε γενικές γραμμές πάντως, οι βασικοί δείκτες στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εμφάνισαν μικτή εικόνα την Τρίτη.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε μη ήπια πτώση 0,01% στις 49.298,00 μονάδες.

Μεταξύ των μετοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο στον Nikkei 225 ήταν ο κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ Fanuc, που ενισχύθηκε κατά 6,51% μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με τη Nvidia για τη βελτίωση των προϊόντων του μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η NGK Insulators, που κατασκευάζει φίλτρα σωματιδίων ντίζελ, σημείωσε άνοδο 7,2%, ενώ η εταιρεία ηλεκτρικού εξοπλισμού Fujikura πρόσθεσε 1,56%.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν στο 1,88%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα ακόμη και μέσα στον μήνα.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση των 20ετών JGB ανέβηκε στο 2,915%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, και η απόδοση των 30ετών JGB εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό 3,411%.

Παράλληλα, ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 σημείωσε άνοδο 0,17% και έκλεισε στις 8.579,7 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 26.069,00 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,42% στις 3.897,71 μονάδες. Οι μετοχές της Alibaba Group ανέβηκαν σχεδόν 3% στο Χονγκ Κονγκ, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη άνοδο, μετά την κυκλοφορία των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης Quark στην Κίνα στις 27 Νοεμβρίου.