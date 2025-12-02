Σούπερ-μάρκετ:-Τι-τζίρο-κάνουν-οι-δέκα-μεγαλύτερες-αλυσίδες-στην-Ελλάδα

Για τρίτη χρονιά οι πωλήσεις του κλάδου ξεπέρασαν τα 13 δισ. Η γεωγραφία του κλάδου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ»

Περισσότερα από τα εννιά στα δέκα ευρώ που δαπανά σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ κατευθύνονται στις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες!

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών των 43 μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, το 2024 οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 13,06 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις των δέκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων, βάσει τζίρου, έφτασαν τα 11,99 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αναλογεί στο 91,81% επί του συνόλου των πωλήσεων. Από την κατάταξη απουσιάζει η Lidl Ελλάς, καθώς λόγω της εταιρικής της μορφής δεν υποχρεούται να δημοσιεύει ισολογισμό.

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από την 29η έκδοση του «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» που κυκλοφορεί από τη Boussias Media και η οποία επιβεβαιώνει το ισχυρό αποτύπωμα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην αγοραστική συνείδηση του καταναλωτή. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, οι ισχυρότεροι «παίκτες» του κλάδου διαθέτουν τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων, οργανωμένα δίκτυα διανομής και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ικανή να εντείνει τη μάχη στο ράφι.

Το «top 10»

Τις υψηλότερες πωλήσεις στον κλάδο και, ταυτόχρονα, τη μεγαλύτερη αύξησή τους σε αξία, σημείωσε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο τζίρος της οποίας διαμορφώθηκε στα 4,65 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένος κατά 336,21 εκατ. ευρώ ή κατά 7,79% σε σχέση με το 2023.

Σε επίπεδο ομίλου, ο leader της αγοράς οργανωμένου λιανεμπορίου εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, έναντι κύκλου εργασιών ύψους 5,15 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Υπενθυμίζεται ότι στον όμιλο Σκλαβενίτη περιλαμβάνονται οι εταιρείες Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος, με ετήσιες πωλήσεις 1,94 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,75% συγκριτικά με το 2023, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ΜΕΤΡΟ ΑEΒΕ με αύξηση πωλήσεων 2,00% και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,62 δισ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Δ. Μασούτης με άνοδο πωλήσεων κατά 5,94%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ, έναντι 1,08 δισ. ευρώ το 2023, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, με άνοδο της τάξης του 10,78% και επιπλέον 75.71 εκατ. ευρώ, η Πέντε ΑΕ, με μείωση 3,99% και τζίρο 514,29 εκατ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Market In (418,61 εκατ. ευρώ), Bazaar (248,39 εκατ. ευρώ) και Χαλκιαδάκης (239,8 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί εδώ ότι στην πραγματικότητα στη δεύτερη θέση του κλάδου φιγουράρει η Lidl Ελλάς και την ακολουθεί στην τρίτη θέση η ΑΒ Βασιλόπουλος, απλά καθώς δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη της Boussias.

Η γεωγραφία των «43»

Η ανάλυση των ισολογισμών των 43 επιχειρήσεων του κλάδου έδειξε ότι το 2024 οι κλαδικές πωλήσεις ανήλθαν στα 13,06 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 548.356 ευρώ ή κατά 4,38% συγκριτικά με το 2023.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που οι πωλήσεις του κλάδου ξεπέρασαν το «ψυχολογικό όριο» των 13 δισ. ευρώ, αλλά και για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί και η οποία σύμφωνα με την 29η έκδοση του «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» αναδεικνύει «μια αρχικά υγιή κατάσταση του κλάδου».

Η εικόνα της κερδοφορίας

Για ακόμα μια χρονιά, αύξηση εμφάνισαν το 2024 τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την αύξηση των κλαδικών πωλήσεων, καθώς η ποσοστιαία μεταβολή τους ακολουθεί αυτή των πωλήσεων. Ειδικότερα, οι 43 επιχειρήσεις του δείγματος εμφάνισαν αύξηση 161,26 εκατ. ευρώ (άνοδος 5,39% συγκριτικά με το 2023), παρουσιάζοντας μικτά κέρδη 3,15 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης μερικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης EBIT το 2024 πρακτικά παρουσίασε μείωση από 3,70% το 2023 σε 3,21% το 2024 με τα λειτουργικά κέρδη να μειώνονται από 463,41 εκατ. ευρώ σε 421,31 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης αντανακλά τη μεγαλύτερη αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,84%, συγκριτικά με την μικρότερη αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 4,07% των πωλήσεων κατά 4,38%, εξ ου και η αύξηση του δείκτη. Και οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δεν διαφοροποιούνται από την παραπάνω εικόνα ως προς τα λειτουργικά τους κέρδη.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζονται μειωμένα κατά 6,66%, από 230,55 εκατ. ευρώ σε 215,20 εκατ. ευρώ, με το καθαρό περιθώριο κέρδους να μειώνεται από 1,68% σε 1,51%, σχεδόν μία μονάδα χαμηλότερα από το υψηλό των τελευταίων ετών 2,22% του 2021. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα μετά φόρους ανέρχονται σε 164,98 εκατ. ευρώ. Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες παρουσίασαν το 2024 καθαρά κέρδη, αλλά μόλις δύο από αυτές κατάφεραν να τα αυξήσουν σε σχέση με το 2023.

Υψηλά τα λειτουργικά έξοδα

Οι 43 αλυσίδες το 2024 εμφάνισαν συνολικό λειτουργικό κόστος 3,08 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,84% συγκριτικά με το 2023. Το ποσό αυτό αναλογεί στο 23,61% των πωλήσεών τους, έναντι 23,07% το προηγούμενο έτος και κινείται σε υψηλά επίπεδα για τον κλάδο, αλλά συνηθισμένα τα τελευταία χρόνια. Από το σύνολο των 43, οι 36 αλυσίδες εμφάνισαν αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων και επτά μείωση. Στις 30 από τις επιχειρήσεις ο δείκτης των λειτουργικών δαπανών κινήθηκε αυξητικά και στις 13 πτωτικά, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η αύξηση των δαπανών στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπολειπόταν αυτής των πωλήσεων.

«Καλή χρονιά το 2024 παρά τα προβλήματα»

Σύμφωνα με το «Πανόραμα», το 2024 ήταν μια καλή χρονιά για τον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ από χρηματοοικονομικής άποψης.

Παρά τα διάφορα προβλήματα, με κυριότερα τα αυξημένα λειτουργικά-μισθολογικά κόστη και τις πληθωριστικές πιέσεις, η οργανική ανάπτυξη και η λελογισμένη διαχείριση οδήγησαν σε ένα θετικό και επαρκές «bottom line» τον κλάδο και σε επαρκή κερδοφορία.

Τα επόμενα δε χρόνια οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αποδοτικότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης κόστους, λειτουργικού κόστους, κόστους δανεισμού και κόστους αποθεμάτων.