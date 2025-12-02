«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η BofA – Προτιμά Eurobank

Θετική σύσταση διατηρεί η Bank of America για τις τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Συντηρητική για την ΕΤΕ.

Θετική σύσταση διατηρεί η Bank of America για τις τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τη στιγμή που εμφανίζεται πιο συντηρητική για την Εθνική Τράπεζα. Έτσι αυξάνει τις τιμές στόχους για όλες με μικρότερο περιθώριο ανόδου για την ΕΤΕ.

Παράλληλα, διατηρεί ως κορυφαία επιλογή την Eurobank λόγω διαφοροποίησης και των κινήσεων που έχει υλοποιήσει στο μέτωπο των εξαγορών μέσω της απόκτησης του 100% της Ελληνικής και του 80% της Eurolife Life.

Οι αναλυτές της BofA αυξάνουν τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών σε 4,120 ευρώ (από 3,90 ευρώ) για την Alpha Bank (buy), σε 4,86 ευρώ (από 4,64 ευρω) για τη Eurobank (buy), σε 13,88 ευρώ (από 13,04 ευρώ) για την ΕΤΕ (neutral) και σε 8,85 (από 8,01 ευρώ) για την Τρ. Πειραιώς (buy).

Η BofA βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα και πιο συγκεκριμένα με P/E στο 7,7x για το 2027 και 1,1x σε P/TBV, όταν το ROTE βρίσκεται σε επίπεδα στα οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες παίζουν σημαντικά υψηλότερα.

Μέγαλο μέρος των θετικών αναθεωρήσεων απορρέει από τις κινήσεις εξαγορών των ελληνικών τραπεζώ. Για την Alpha ο επενδυτικός οίκος αναφέρει πως διατηρεί την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. με την εξαγοράς της AstroBank και τις συνέργεις με την UniCredit να ενισχύουν τις προοπτικές και τη δυναμική της Alpha.

Παράλληλα, η Πειραιώς βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του ενεργητικού της, ενώ ενισχύει τη θέση της μέσω της απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επιπλέον, σύμφωνα με την BofA διατηρεί κορυφαία θέση σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης και εσόδων από προμήθειες προς μέσο ενεργητικό.

Η συντηρητική θέση της BofA για την ΕΤΕ απορρέει από το γεγονός πως δεν έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα υψηλά πλεονάζοντα κεφάλαια που διαθέτει. Όπως αναφέρει το επενδυτικό story της τράπεζας εξαρτάται από το πώς και πότε θα αξιοποιήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια.