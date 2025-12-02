Τα-zara-κάνουν-comeback-στη-Ρωσία

Ρούχα από τις εταιρείες του ισπανικού brand «γρήγορης μόδας», όπως Bershka, Massimo Dutti και Stadivarius εισάγονται στη Ρωσία και πωλούνται στην τοπική αλυσίδα Tvoe.

Προϊόντα με την επωνυμία Zara βρίσκονται προς πώληση στη Ρωσία παρά τις επίμονες δηλώσεις της μητρικής εταιρείας, Inditex, ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα και δεν σχεδιάζει άμεσα την επάνοδό του.

Εννέα καταστήματα Tvoe υπό την νέα επωνυμία «Τvoe n Ko» ξεκίνησαν να πουλούν τα συγκεκριμένα προϊόντα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αναρτήσεις της ρωσικής εταιρείας στα social media – δύο μήνες αφότου ο CEO της Inditex, Όσκαρ Γκαρσία Μασέιρας δήλωνε στους FT ότι οι συνθήκες δεν είναι «σε καμία περίπτωση» κατάλληλες για την επιστροφή στη Ρωσία. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Tvoe επιπλέον 19 καταστήματα διαθέτουν τα εν λόγω είδη.

«Η συλλογή ανανεώνεται συνεχώς. Ένας λόγος να επισκέπτεστε τα καταστήματα συχνότερα, για να μη χάνετε σπάνια κομμάτια», ανέφερε η Tvoe σε ανάρτησή της στις 20 Νοεμβρίου.