Την-laurentian-αποκτά-η-fairstone-έναντι-1,4-δισ.-δολαρίων

Η Fairstone συμφώνησε να καταβάλει 40,50 καναδικά δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Laurentian και θα συνεχίσει τις δραστηριότητες εμπορικού δανεισμού.

Deal για εξαγορά της Laurentian έναντι 1,4 δισ. δολαρίων κατέληξε η καναδική Fairstone Bank, στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζει για την επαναπροσανατολισμό σε δραστηριότητες εμπορικού δανεισμού.

Πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας, η National Bank of Canada θα αποκτήσει όλα τα assets και τις υποχρεώσεις της Laurentian που οδεύει προς διάλυση και πώληση στον τομέα της λιανικής και των μικρών επιχειρήσεων.

Η τριμερής συμφωνία θα λύσει το μακροχρόνιο ερώτημα σχετικά με το μέλλον της Laurentian, μιας μικρής τράπεζας με έδρα το Μόντρεαλ που δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές στην τραπεζική τεχνολογία.

Πριν από δύο χρόνια, το ΔΣ προέβη σε μια στρατηγική αναθεώρηση που έληξε χωρίς να βρει αγοραστή ενώ ακολούθησε η ξαφνική αποχώρηση του CEO της.

Η Laurentian, με έδρα το Μόντρεαλ, έχει δάνεια και καταθέσεις συνολικού ύψους 3,3 δισ. καναδικών δολαρίων και 7,6 δισ. καναδικών δολαρίων αντίστοιχα.

Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά, όλα τα υποκαταστήματα της Laurentian Bank που βρίσκονται στο Κεμπέκ θα κλείσουν.

Ο Έρικ Προβόστ θα συνεχίσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της Laurentian μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται στα τέλη του επόμενου έτους, υπό την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων.