Το μεγάλο άλμα στο Ελληνικό: πώς το deal Lamda – Cosmote Telekom αλλάζει τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών

Η συμφωνία μεταξύ Lamda Development και Cosmote Telekom/Ομίλου ΟΤΕ δεν είναι απλώς ένα εμπορικό deal· είναι η τεχνολογική ραχοκοκαλιά του μεγαλύτερου αστικού project της χώρας. Με βάση τη συνεργασία, όλα τα δίκτυα οπτικών ινών στο The Ellinikon θα αναπτυχθούν και θα λειτουργούν από τον ΟΤΕ, ο οποίος ουσιαστικά αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποδομή της νέας πόλης.

Κάθε κάτοικος, επιχείρηση ή οργανισμός που θα χρειαστεί FTTH θα απευθύνεται στον ΟΤΕ. Όσοι επιθυμούν υπηρεσίες από άλλον πάροχο, θα τις λαμβάνουν μέσω της χονδρικής που ο ΟΤΕ θα διαθέτει στους ανταγωνιστές. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει τον πλήρη έλεγχο της υποδομής με την υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ποιότητα υπηρεσίας και ανταγωνισμό.

Λιανικές υπηρεσίες «κομμένες και ραμμένες» για το The Ellinikon

Το deal πάει ένα βήμα παραπέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύνολο ειδικά διαμορφωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη νέα πόλη. Cosmote και Lamda θα αναπτύξουν μαζί retail προϊόντα για κατοίκους και επιχειρήσεις:

πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

συνδρομητική τηλεόραση

σύνθετες υπηρεσίες triple play και quad play

Όλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μιας υπερσύγχρονης, ψηφιακής κοινότητας. Το The Ellinikon γίνεται έτσι το πρώτο μεγάλο real estate project στην Ελλάδα που αποκτά tailor-made τηλεπικοινωνιακή ταυτότητα, αντί για τις κλασικές γενικές εμπορικές υπηρεσίες που βλέπουμε σε άλλες περιοχές.

Ένα πλήρες ICT οικοσύστημα και ο οδικός χάρτης μιας πραγματικής smart city

Για τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο Ελληνικό, η συμφωνία φέρνει ολόκληρο πακέτο ICT λύσεων: cloud, data centers, cybersecurity, “έξυπνες” εφαρμογές διαχείρισης εγκαταστάσεων, συστήματα IoT για επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η future-proof ψηφιακή λειτουργία μιας πόλης που χτίζεται από μηδενική βάση.

Το project ξεκινά άμεσα, ώστε η ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού κορμού να συμβαδίσει με την κατασκευή των πρώτων κτιρίων. Το The Ellinikon, με την ολοκλήρωση, θα είναι ίσως το μοναδικό σημείο στη χώρα όπου ο ψηφιακός σχεδιασμός προηγείται του αστικού σχεδιασμού — και όχι το αντίθετο.