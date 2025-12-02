Τράπεζες:-Τα-μεγέθη-δείχνουν-αύξηση-δανείων-10%-το-2025

Οι Φ. Καραβίας (Eurobank), Χρ. Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς), Β. Ψάλτης (Alpha Bank) και Π. Μηλωνάς (ΕΤΕ) εμφανίστηκαν σίγουροι ότι το εγχώριο πιστωτικό σύστημα όχι μόνο θα επιτύχει τους στόχους πιστωτικής επέκτασης για την τρέχουσα χρήση αλλά θα είναι σε θέση και το 2026 να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, ενισχύοντας την ροή των χρηματοδοτήσεων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά.

Όπως τόνισαν προς κάθε κατεύθυνση η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ξεπεράσει εύκολα τα 13 δισ. ευρώ, αρκεί να συμπεριληφθεί η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας οδού και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής στην εκπνοή του έτους ύψους 1,35 δισ. ευρώ. Ήδη το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ’ επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 10,5 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Eurobank διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ., στην Εθνική στα 1,8 δισ. ευρώ, στην Πειραιώς στα 3,2 δισ. ευρώ και στην Alpha Bank στα 2,2 δισ. ευρώ (+14%).

Οι Έλληνες τραπεζίτες, όπως είχαν δηλώσει, στα τέλη του 2024, σε συναντήσεις τους με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους είχαν στόχο για νέα δάνεια τουλάχιστον ύψους 10 δισ. ευρώ το 2025. Όμως με βάση το εννεάμηνο, οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών προχώρησαν σε αναβάθμιση των στόχων πιστωτικής επέκτασης και με βάση τις νέες εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν τα 13,8 δισ. ευρώ του 2024.

Η πιστωτική επέκταση τόνισαν εξακολουθεί να καθοδηγείται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια, με την ζήτηση για δανεισμό να διατηρείται ισχυρή, κυρίως λόγω των επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και ακίνητα ενώ παράλληλα τα δάνεια προς ιδιώτες εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης με τις πρωτοβουλίες του ελληνικού κράτους να αναμένεται να στηρίξουν την αγορά στεγαστικών δανείων.

Ωστόσο παρά την εντυπωσιακή επίδοση των νέων χρηματοδοτήσεων οι διεθνείς επενδυτές «πίεσαν» τους Έλληνες τραπεζίτες αναφορικά με την βιωσιμότητα τους καθώς η πιστωτική επέκταση των τελευταίων επτά ετών ήρθε αποκλειστικά από τις εταιρικές χορηγήσεις. Μάλιστα δεν έλειψαν οι αναφορές για το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο και εάν το πιστωτικό σύστημα είναι έτοιμο για την «επόμενη μέρα» καθώς και για το πολιτικό ρίσκο και την πιθανή συγκράτηση επενδύσεων στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.

Στα τραπεζικά επιτελεία έχουν κάθε λόγο να αναμένουν έργα άνω των €40-50 δισ. στις υποδομές και συνολικών επενδύσεων €95 δισ. στην ενέργεια έως το 2030 νούμερα που δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο ρυθμός ανάπτυξης των χορηγήσεων μπορεί να παραμείνει σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα και τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη της καταναλωτικής πίστης και η σταθεροποίηση των στεγαστικών δανείων, έστω από χαμηλή βάση, λειτουργούν όπως τόνισαν στους επενδυτές, ενισχυτικά.

Παράλληλα στα παραπάνω ερωτήματα οι Έλληνες τραπεζίτες απάντησαν ότι η χώρα καταγράφει για έκτη συνεχή χρονιά ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ενεργειακή αναβάθμιση να δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την εισροή νέων επενδύσεων, ενώ η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει στο ίδιο συνέδριο ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την Άνοιξη του 2027.