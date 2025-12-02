Τραμπ:-Στις-αρχές-του-νέου-έτους-η-ανακοίνωση-για-τον-υποψήφιο-επικεφαλής-της-fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι πιθανότατα θα ανακοινώσει την επιλογή του για τη θέση του προς αποχώρηση Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ, «στις αρχές της επόμενης χρονιάς».

«Θα ανακοινώσουμε κάποιον, πιθανότατα στις αρχές της επόμενης χρονιάς, για τη νέα θέση του Προέδρου της Fed», είπε ο Τραμπ σε συνάντηση του υπουργικού του συμβουλίου, δύο ημέρες αφότου είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι είχε ήδη αποφασίσει για την επιλογή του.