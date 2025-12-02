Χρηματιστήριο:-Η-αγορά-προσβλέπει-σε-νέες-εισροές-κεφαλαίων-με-ώθηση-το-συνέδριο-της-morgan-stanley

Ο Γενικός Δείκτης, όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, μετά από εναλλαγές εντός στενού εύρους, σταθεροποιήθηκε στο υψηλό ημέρας και έκλεισε στις 2.099,35 μονάδες με άνοδο 0,78%. Η αντίδραση αυτή συνοδεύτηκε από περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος παρέμεινε χαμηλός για τρίτη συνεδρίαση, περίπου στα 161 εκατ. ευρώ, με όγκο 30 εκατ. τεμαχίων. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,24% στις 2.356,23 μονάδες, με την Eurobank να ξεχωρίζει (+3,87% στα €3,539), ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Πειραιώς (+1,13%) και ΕΤΕ (+0,74%). Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,85%. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil πρωταγωνίστησε με άνοδο 4,72% στα €29,74, ενώ θετικά συνέδραμαν ΟΠΑΠ (+1,36%), ΟΤΕ (+1,17%) και ΕΛΧΑ (+2,16%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Aegean (-2,37%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), η Τιτάν (-0,55%) και η Metlen (-0,54%). Στα mid caps, η Intralot συνέχισε την ανοδική της πορεία με +2,2% και υψηλό τζίρο, ενώ θετικά κινήθηκαν Noval (+1,84%) και Ideal (+1,55%). Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν ΑΒΑΞ (-1,23%) και ΑΔΜΗΕ (- 0,53%). Συνολικά, η εικόνα στο ταμπλό ήταν μοιρασμένη, με 63 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 64 πτωτικών.

Η αγορά προσβλέπει σε νέες εισροές κεφαλαίων μετά το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, όπου συμμετέχουν 100 διεθνή funds με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 30 τρισ. δολαρίων.