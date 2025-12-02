Χριστοδουλίδης-για-Ερντογάν:-Αν-θέλει-δρόμο-προς-την-ΕΕ,-ας-κάνει-βήματα-στο-Κυπριακό

Μήνυμα προς τον Ταγίπ Ερντογάν ότι ο δρόμος της Τουρκίας προς την ΕΕ περνά υποχρεωτικά μέσα από το Κυπριακό, έστειλε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για την «στρατηγική προτεραιότητα» ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για τον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ δεν είναι μόνο δηλώσεις, τότε είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία προϋποθέτει και συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο και των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έγιναν στη Λάρνακα, προσερχόμενος σε εκδήλωση με νέους και νέες, στην οποία παρέστη μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο περιθώριο της επίσκεψης της στην Κύπρο.

Με τον όρο «κυπρογενείς υποχρεώσεις» η Λευκωσία υπενθυμίζει διαρκώς ότι η Τουρκία έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και αεροσκάφη, μέχρι τον σεβασμό της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Έτοιμος και για διευρυμένη διάσκεψη

Σε ερώτηση για την κινητικότητα στο Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πάει πλήρως προετοιμασμένη στη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Το Σάββατο θα δω την κυρία Ολγκίν, βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις των διαπραγματευτών. Και πηγαίνω στις συναντήσεις στις 11 Δεκεμβρίου με ένα και μοναδικό στόχο. Πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών» είπε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μπάλα θα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο όλων των εμπλεκομένων.

Υπενθύμισε επίσης ότι έχει ήδη εκφράσει ετοιμότητα, πριν το τέλος του χρόνου, να συμμετάσχει σε διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίσημη ανακοίνωση για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Το πλαίσιο για τη Λευκωσία παραμένει η επανέναρξη από το σημείο που διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 στο Κραν Μοντανά, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Κυπριακή Προεδρία: «Εθνική αποστολή» με πολλές προκλήσεις

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε ξανά για «εθνική αποστολή» για την οποία, όπως είπε, η Λευκωσία προετοιμάζεται εδώ και δύο χρόνια.

«Λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι μία περίοδος με αρκετές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο με επιτυχία, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και από την άλλη να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στην περιοχή», σημείωσε.

Στο παρασκήνιο, η Λευκωσία βλέπει την Κυπριακή Προεδρία και ως μοχλό για να συνδεθεί πιο οργανωμένα η συζήτηση ΕΕ – Τουρκίας με το Κυπριακό. Γι’ αυτό και ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη προαναγγείλει την πρόθεση να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, σε εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν κινήσεις και όχι μόνο δηλώσεις.