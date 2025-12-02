Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια – Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες

Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η κατάληψη και ο αποκλεισμός τελωνείων και λιμανιών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για «ζωτικής εθνικής σημασίας υποδομές που δεν μπορεί να παραβιάζεται η λειτουργία τους γιατί παραβιάζεται η λειτουργία και η ασφάλεια της χώρας».

Όπως είπε, μάλιστα, στον ΣΚΑΪ, χθες, Δευτέρα «επιχείρησαν κάποιοι αγρότες σε τελωνειακό σταθμό και τους ειπώθηκε ότι θα ασκηθούν διώξεις, όχι βία. Όποιος αποφασίσει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξέρει και τις συνέπειες».

Το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι κατοχυρωμένος και συνταγματικό, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσιάζοντας το στοιχείο ότι «μόνο φέτος στην Αθήνα έχουμε 1.700 διαδηλώσεις εκ των οποίων οι 450 αφορούσαν το παλαιστινιακό με διαρκές κλείσιμο της Βασιλίσσης Σοφίας. Από εκεί και πέρα δύο πράγματα θέλω να πω ως προϋποθέσεις για την άσκηση αυτού του δικαιώματος:

– όχι άσκηση βίας. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και όποιος την ασκεί, παραβιάζει τη δημοκρατική τάξη

– το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κρίσιμες δομές που δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια».

«Δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση που θα εμποδίσει διέλευση αγαθών και ανθρώπων. Δεν είναι απλώς ότι θα συλληφθούν, αλλά όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνείο που είναι είσοδος και έξοδος της χώρας τα πράγματα είναι σοβαρά και κοστίζουν πολύ. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα τόνισε ότι «όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος και αυτό δεν πρέπει να το ανεχθούμε».

Με αφορμή, δε, «ένα επεισόδιο την Κυριακή στη Λάρισα, στον Πλατύκαμπο, είδαν όλοι τι συνέβη και σε ό,τι αφορά την άσκηση βίας και τον αστυνομικό που γρονθοκοπήθηκε, και αυτός εργαζόμενος είναι, γιατί να γίνεται σάκος του μποξ;» είπε ότι «το θεωρώ λήξαν, από την πλευρά της ΕΛΑΣ δεν υπάρχει καμία διάθεση σύγκρουσης. Είμαστε στη λογική της συνεννόησης αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ανέφερα πριν»

20 εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στην Κρήτη

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «20 εγκληματικές ομάδες-οικογένειες που αυθαιρετούν, εκβιάζουν, κάνουν ζωοκλοπές και διακινούν ναρκωτικά.

Ανέφερε, επίσης, ότι «σήμερα συζητάμε τις νέες διατάξεις για τα όπλα. Εκτός από τα Καλάσνικοφ θα είναι κακούργημα να έχεις και πιστόλι ή περίστροφο. Το δεύτερο όποιος επιχειρεί μπαλωθιά αυτό είναι επιβαρυντική περίπτωση και τιμωρείται και ο καταστηματάρχης που το ανέχεται και δεν ενημερώνει την αστυνομία».